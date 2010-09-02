فیلمسازان شناخت کافی از اسلام ندارند/ مجموعه "امام علی" اشکال تاریخی دارد

فرج‌الله سلحشور کارگردان مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه پرداختن به چنین مضامینی در ذات سینما و تلویزیون وجود ندارد. دولت دهم بر روی ساخت چنین آثاری تاکید دارد و مانعی در این زمینه وجود ندارد اما تا کنون طرحی از طرف فیلمسازان برای پرداختن به چنین آثاری ارائه نشده است. عظمت و بزرگی شخصیتهای دینی و مذهبی بسیاری را از ورود به این عرصه می‌ترساند.

وی افزود: هنرمندان ما باید علاقمند به ساخت آثار در این زمینه باشند و قرار نیست مسئولان تولید چنین فیلمهایی را سفارش دهند. سینماگران ما از مفاهیم ارزشی آگاهی ندارند. آنها معتقدند اگر آثاری درباره پیامبران و معصومین ساخته شود مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد و مخاطبان سینمای ما علاقمند به دیدن آثار کمدی و سطحی هستند.

این کارگردان ادامه داد: تا کنون فیلمسازان ما اثر ارزشی درباره حضرت علی(ع) یا سایر امامان شیعه تولید نکرده‌اند. اما مردم ما پیش از این نشان داده‌اند که به دیدن فیلمهای ارزشی در این حوزه علاقمندند. پرفروش‌ترین فیلمهای سینمای ایران بیشتر در زمینه آثار جنگی و ارزشی بوده است. مخاطبان ما چون با اثری مناسب در سینما روبرو نمی‌شوند برای تفریح به دیدن آثار دیگر می‌روند.

سلحشور درباره ساخت فیلمی درباره شخصیت حضرت علی(ع) گفت: قطعا به ساخت چنین فیلمی فکر کرده‌ام. اما من فقط یک نفر هستم. نمی‌توانم 10 کا را با هم انجام بدهم. هر فردی تا تجربه در زمینه کارهای ارزشمند نداشته باشد نمی‌تواند به سراغ ساخت چنین آثاری برود.

وی افزود: در نظر دارم فیلمی درباره عاشورا یا ائمه بسازم. البته این تا زمانی که این طرح عملی نشده است و فقط در حد یک شعار باقی می‌ماند. اسلام مقوله‌ای پیچیده است که در بالای همه علوم به لحاظ ارزشی قرار دارد. سینماگر برای تولید چنین آثاری باید با اسلام آشنایی کامل داشته باشد. شما چند فیلمساز می‌شناسید که چنین شناخت کاملی از اسلام داشته باشند؟

این کارگردان با اشاره به مجموعه تلویزیونی "امام علی" (ع) عنوان کرد: به طور نمونه ما مجموعه‌ای درباره امام علی (ع) می‌سازیم اما بخش عمده آن با اشکالهای تاریخی همراه است. در این مجموعه شخصیت قطام، زنی که وجودش در تاریخ مشکوک است محور بسیاری حوادث است. آنچه که در این مجموعه کمتر مورد توجه قرار گرفت قهرمان اصلی یعنی حضرت علی (ع) بود.

وی خاطرنشان کرد: حتی برخی معتقدند این مجموعه ذهنیت آنها را نسبت به این شخصیت تنزل داده است. من به خاطر دارم آقای لاریجانی که در ان زمان رئیس رسانه ملی بودند عنوان کردند من خودم از دیدن برخی صحنه های این مجموعه سردرد می گیرم. کارگردان این مجموعه با اینکه تجربه و تبحر دارد اما تخصصهای لازم را دارا نیست.

سلحشور در ادامه بیان کرد: متاسفانه مجموعه زندگی امام رضا (ع) را می‌سازیم ولی کمتر در آن به حقیقت اسلام می‌پردازیم. بیشتر بخشهایی از تاریخ را بازگو می‌کنیم که سندیت ندارد. فیلمساز اثر دینی باید دینمدار باشد تا حقیقت را از داستانگویی تشخیص دهد و اثری درست درباره ائمه و پیامبران بسازد.