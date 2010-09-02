حضور مردم در صحنه انگیزه مسئولان را برای خدمت بیشتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح پنجشنبه در جمع مردم شهرستان ایوان اظهار داشت: اقشار مختلف باید نقشی مثبت و سازنده در آینده استان داشته باشند.

وی ادامه داد: ما باید از مساجد بعنوان یک پایگاه کارآمد اجتماعی و کارآفرینی استفاده کنیم و روحانیون می توانند با حضور در روستاهای استان منشاء خیر و برکات و توسعه بهداشت، معنویت، و غیره باشند .

اعلایی روند اجرای طرحها مختلف در شهرستان ایوان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با ظرفیتهای شهرستان ایوان می توان طرحهای مختلفی را در منطقه اجرا کرد و زمینه توسعه این شهرستان را فراهم آورد .