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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

حضور مردم در صحنه انگیزه مسئولان را برای خدمت بیشتر می کند

حضور مردم در صحنه انگیزه مسئولان را برای خدمت بیشتر می کند

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: هرچه مردم در صحنه های مختلف حضور داشته و فعالیت بیشتری از خود نشان دهند در مقابل مسئولان هم تمایل و انگیزه بیشتری برای خدمت به مردم خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح پنجشنبه در جمع مردم شهرستان ایوان اظهار داشت: اقشار مختلف باید نقشی مثبت و سازنده در آینده استان داشته باشند.

وی ادامه داد: ما باید از مساجد بعنوان یک پایگاه کارآمد اجتماعی و کارآفرینی استفاده کنیم و روحانیون می توانند با حضور در روستاهای استان منشاء خیر و برکات و توسعه بهداشت، معنویت، و غیره باشند.

اعلایی روند اجرای طرحها مختلف در شهرستان ایوان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با ظرفیتهای شهرستان ایوان می توان طرحهای مختلفی را در منطقه اجرا کرد و زمینه توسعه این شهرستان را فراهم آورد.

فرماندار ایوان نیز در این سفر از افتتاح 16 پروژه عمرانی با اعتبار 9 میلیارد و 200 میلیون تومان و کلنگ زنی دو پروژه در هفته دولت خبر داد.

کد مطلب 1144288

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