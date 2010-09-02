نخستین کمیته اشتغال روستایی مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عسگری پور صبح پنج شنبه در این جلسه افزود: از 10 میلیارد اعتبار اختصاص یافته به اشتغال روستایی در شهرستان آمل حدود سه میلیارد ریال اعتبار مربوط به بخش مرکزی است که اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط و اطلاع رسانی در روستاها به منظور آگاه سازی متقاضیان از شرایط اعطای این تسهیلات از مهمترین اهداف این کمیته است.

بخشدار مرکزی آمل تصریح کرد: افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن شرایط روستا، توانایی های فردی، میزان تجربه و آموزشهای فنی و حرفه ای شناسایی خواهند شد.

عسگری پوراضافه کرد: اعطای این تسهیلات و فراهم آوردن شرایط مناسب می تواند علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی و انگیزه و تحرک در جوانان، به عنوان مهمترین مانع در پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها باشد.

بخش مرکزی شهرستان آمل با حدود 130 روستا بیش از 70 هزار نفر جمعیت دارد.