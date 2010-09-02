به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای تیم‎های ملی بسکتبال ایران و آمریکا چهارشنبه شب و در جریان روز پنجم مسابقات 2010قهرمانی مردان جهان برگزار شد که طی آن بازیکن پست 5 کشورمان علاوه برکسب 19 امتیاز، 5 بار هم موفق به انجام ریباند شد.

آمریکا برنده دیدار مقابل تیم ملی بسکتبال ایران بود در حالیکه امتیازآورترین بازیکن این تیم تنها موفق به موفق به کسب 13 امتیاز شد. "کوین لاو" علاوه برای این تعداد امتیاز 6 ریباند هم برای تیمش انجام داد.

همچنین ارسلان کاظمی دیگر بازیکن امتیاز آور تیم ملی بسکتبال کشورمان در دیدار چهارشنبه مقابل آمریکا بود. این بازیکن 202 سانتی متری یک امتیاز بیشتر از امتیاز آورترین بازیکن حریف داشت. کاظمی در پایان این بازیی 14 امتیاز، 5 ریباند و 5 توپ ربایی را در کارنامه عملکرد خود ثبت کرد.

حامد حدادی در دیدار برابر تونس هم امتیازآورترین بازیکن زمین شد

مهدی کامرانی و سامان ویسی نیز در جریان دیدار دو تیم ملی بسکتبال ایران و آمریکا هر یک 5 امتیاز کسب کردند.

حامد حدادی در حالی عنوان امتیاز آورترین بازیکن تیم های ایران و آمریکا را به خود اختصاص داد که در دیدار نخست مقابل برزیل 16 امتیاز گرفت و بهترین بازیکن کشورمان شد. اما در دیدار دوم وسوم مقابل کرواسی و تونس بهترتیب با کسب 27 و 23 امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن کل بازی را به خود اختصاص داده بود.

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و آمریکا در جریان رقابت های قهرمانی مردان جهان با نتیجه 88 بر 51 به سود آمریکا به پایان رسید. این دیدار چهارشنبه شب درسالن "ابدی ایپکچی" استانبول برگزار شد.