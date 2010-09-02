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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

حضور مردم در راهپیمایی قدس خواب برخی ها را پریشان می کند

حضور مردم در راهپیمایی قدس خواب برخی ها را پریشان می کند

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده بخشداران مازندران گفت: حضور گسترده و چشمگیر مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس خواب آشفته برخی ها را بی تعبیر و پریشان خواهد کرد.

یدالله ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی برای راهپیمایی روز جهانی قدس خوابهای آشفته دیده بودند و حضور پرشورمردم پاسخ قاطعی به این خوابها خواهد بود.

وی تصریح کرد: هرگاه مردم حرف و حدیث و نگرانی احساس کنند حضور آنها در راهپیمایی ها و صحنه ها چشمگیرتر خواهد بود.
 
نماینده بخشداران مازندران حضور انبوه و میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس را امیدبخش برای مردم آزاده دنیا به ویژه فلسطینیان دانست.
 
ساعی با اشاره به لزوم جلوگیری از رشد بیش از حد اسرائیل بیان داشت: ما برای جبران این خسارت و جلوگیری از رشد این غده سرطانی، امسال موظف هستیم که روز قدس را احترام و تکریم کنیم و تا آنجایی که ممکن است شکوه انقلاب را در نظر دیگران تجدید بخشیم.
 
وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است هر زمان افکار عمومی و حرکت‌های مردمی بر ضد رژیم صهیونیستی قوت می‌گیرد آنها هم در پیشبرد اهدافشان عقب نشینی می‌کنند.
کد مطلب 1144292

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