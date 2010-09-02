بایدن وارد منطقه کردستان عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، جو بایدن شب گذشته در ادامه دیدارهای خود با مقامات بلندپایه سیاسی و دولتی عراق وارد اربیل شد تا با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق دیدار کند.



معاون رئیس جمهوری آمریکا در فرودگاه اربیل با استقبال مقامات محلی منطقه کردستان عراق روبرو شد.



سفر بایدن به منطقه کردستان عراق به ویژه با توجه به عقب نشینی نیروهای رزمی آمریکا، از اهمیت خاصی برخوردار است .



تشکیل دولت جدید عراق و اوضاع این کشور پس از عقب نشینی نیروهای رزمی آمریکا مهمترین محورهای مذاکرات بایدن با بارزانی اعلام شده است.



بر اساس این گزارش، دیدار بایدن از منطقه کردستان عراق سومین دیدار وی به شمار می رود، البته این سفر دومین سفر بایدن در مقام معاون رئیس جمهوری آمریکا قلمداد شده است.



طی شش ماه گذشته که از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق می گذرد مقامات آمریکایی بارها با هدف دخالت در روند تشکیل دولت جدید عراق به این کشور سفر کرده اند. بنا بر اعلام برخی نمایندگان عراقی سفر بایدن به عراق با هدف اجرای طرح جدید آمریکا مبنی بر تقسیم قدرت در این کشور صورت گرفته است.



گروههای سیاسی عراق به ویژه چهار گروه پیروز انتخابات شامل العراقیه با 91 کرسی، دولت قانون با 89 کرسی، ائتلاف ملی با 70 کرسی و ائتلاف گروههای کردستان با 57 کرسی، تحرکات سیاسی خود را با برگزاری نشستهایی برای مذاکره درباره تشکیل دولت افزایش داده اند، اما تا کنون به توافقی دست نیافته اند، چرا که همچنان درباره طرفی که حق تشکیل دولت را دارد، اختلاف دارند.



دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم، پنجشنبه 10 ژوئن(20 خرداد ) ائتلافی تحت عنوان "اتحاد ملی" تشکیل دادند و بر اساس تفسیر ماده 76 قانون اساسی از سوی دادگاه عالی فدرال، این ائتلاف به عنوان فراکسیون اکثریت با داشتن 159 کرسی حق تشکیل دولت را دارد، اما فهرست العراقیه مدعی است بر اساس نتایج انتخابات، حق تشکیل دولت را دارد.



با این حال هنوز ائتلاف ملی و دولت قانون به توافقی درباره معرفی نامزد واحد برای نخست وزیری دست نیافته اند.