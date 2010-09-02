شب قدر کلید اتصال به منجی موعود است

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر شب قدر را پایان و آغاز سال دانست و افزود:‌ ملائکه الهی به عنوان کارگزاران این محاسبه عظیم بر زمین نازل می شوند و هر آنچه که باید، برای بشر مقدر می کنند.

وی ادامه داد: چنانچه از آیات سوره قدر بر می آید در هر سال شبی است که ارزش و قدر و فضیلت آن از هزار ماه برتر است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل، قرآن را عظیم ترین معجزه خداوندی دانست و گفت: قرآن یک بار در شب قدر بر قلب پیامبر(ص) نازل شد و بار دیگر در طول بیست و سه سال بر زبان او جاری شد.

قنبری اضافه کرد: پس از گذشت سال‌ها از آن ایام در دوران ما نیز هر سال در شب قدر تفسیر آیات مربوط به یک سال بر حضرت صاحب‌الامر(ع) نازل می‌شود.

وی شب قدر را شب ورق زدن گذشته خویش و دیدن امراض خود دانست و خاطرنشان کرد: در این شب، انسان دردهای خود را به طبیب خودش امام زمان(ع) عرضه می کند و با نظر ولایی و با وساطت آن حضرت، درمان می شود.