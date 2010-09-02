آمل بیشترین کانون فرهنگی هنری مساجد مازندران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جوادی صبح پنج شنبه در مراسم راه اندازی کانون‌های فرهنگی هنری احرار در روستای غیاث کلا از توابع بخش دابودشت آمل افزود: با راه اندازی این کانون روستایی تعداد کانون‌های فرهنگی هنری در شهرستان آمل به 35 کانون افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تا سال 85 فقط هشت کانون فرهنگی هنری در مساجد آمل وجود داشت که پس از این مدت 27 کانون در کمتر از چهار سال اخیر در این شهرستان راه اندازی شد، این تعداد را در شهرستان آمل قابل قبول خواند.

رئیس اداره ارشاد آمل با بیان اینکه نوجوانان و جوانان زیادی در عضویت کانو‌نهای فرهنگی مذهبی مساجد این شهرستان هستند، افزود: هم اکنون ایجاد این کانون ها در شهرستان به علت تعدد به مرز اشباع رسیده است.

مدیر کانونهای فرهنگی هنری احرار روستای غیاث کلا از توابع بخش دابودشت آمل گفت: این کانون در فضایی به مساحت حدود 120متر از مکان موجود حسینیه این روستا راه اندازی شده است.

جواد جالی افزود: برای تجهیز و راه اندازی این کانون حدود 16 میلیون ریال از محل کمکهای دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد و مازندران و اداره ارشاد شهرستان آمل دریافت شد.

وی خاطرنشان کرد: با موافقت مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آمل بزودی کلاس های فنی و حرفه آموزی به جوانان این روستا از طریق کانون آموزش داده خواهد شد.

