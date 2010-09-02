آغاز مذاکرات سازش در فضای یاس و فشار

امروز پنجشنبه دوم سپتامبر (11 سپتامبر) "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از توقف 20 ماهه در جریان مذاکرات سازش به صورت مستقیم در واشنگتن به گفتگو درباره مناقشات خاورمیانه می پردازند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در کاخ سفید با حضور "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا، "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر، "عبدالله دوم" پادشاه اردن و نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره دستیابی به توافقنامه سازش خاورمیانه ظرف یک سال آینده ابراز امیدواری کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن درخواست برای توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری افزود: هم اکنون زمان آن فرا رسیده تا به توافقنامه سازش دست یابیم و اشغالگری اسرائیل پایان یابد.

نتانیاهو نیز ادعا کرد: اسرائیل به دنبال صلحی است که یکباره و برای همیشه به درگیری ها میان فلسطین و تل آویو پایان دهد و برای نسل ها به طول بیانجامد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در عین حال گفت: هرگونه قراردادی که نتواند نگرانی های امنیتی اسرائیل را کاهش دهد، رد می کند.

همچنین رادیو اسرائیل به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش داد: اعضای تیم مذاکره کننده فلسطینی که ابومازن را در سفر به واشنگتن همراهی کرده اند، درباره دستیابی به توافقنامه ای در زمینه سازش امیدوارند.

این منبع فلسطینی که خواست نام وی فاش نشود، اعلام کرد: اوباما و ابومازن دارای دیدگاه مشترک درباره لزوم تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در آینده نزدیک و هرچه زودتر هستند.

اوباما نیز پس از برگزاری کنفرانس خبری مشترک با ابومازن و نتانیاهو گفت که پیشرفت هایی در زمینه مذاکرات سازش خاورمیانه در واشنگتن حاصل شده، اما تحلیلگران گذشته از دیگر مسائل موضوع شهرک سازی را برای شکست مذاکرات کافی می دانند.

اوباما در حالی درباره نتیجه بخش بودن مذاکرات سازش خاورمیانه ابراز امیدواری می کند که نتانیاهو هفتم شهریور ماه با بی اعتنایی به خواست جامعه بین الملل برای توقف شهرک سازی ادعا کرد: هیچگاه به آمریکا وعده نداده ام که طرح توقف شهرک سازی ها را ادامه می دهم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت: من فقط به آمریکا گفته ام که موضوع شهرک سازی نیز در کنار موضوعات دیگر مورد بحث قرار می گیرد اما نگفته ام که شهرک سازی کلا متوقف می شود.

در این بین بر اساس آخرین نظرسنجی ها 95 درصد از اعراب اعلام کردند که مذاکرات مستقیم میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی باعث پیشرفت در حل مسائل میان دو طرف نمی شود.

همچنین نتایج یک نظرسنجی در فلسطین حاکی از آن است که اغلب فلسطینی ها یعنی 62 درصد آنها بر این باورند که تصمیم تشکیلات خودگردان برای مذاکره مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی اشتباه است.

در واقع گذشته از دهها مسئله مهم مورد اختلاف دیگر مانند مسئله بازگشت آوارگان و قدس فقط موضوع "شهرک سازی" کافی است تا مذاکرات سازش را به شکست بکشاند، چرا که مقامات رژیم اسرائیل مخالف توقف شهرک سازی هستند و از سوی دیگر مقامات فلسطینی نیز شرط تداوم مذاکرات را متوقف کردن شهرک سازی دانسته اند. بنابراین بی نتیجه بودن مذاکرات از ابتدا مشخص است و خوشبینی های دولت آمریکا بی دلیل می باشد و توهمی بیش نیست.