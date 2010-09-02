جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عباس محمدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با برپایی جشنواره بین‌المللی سنگنوردی بیستون، جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی ایران به کشور‌های دیگر معرفی می‌شود، اظهار داشت: برپایی جشنواره‌ بین‌المللی سنگنوردی بیستون در 26 مهرماه یکی از دستاورد‌های تفاهمنامه سه‌سال پیش انجمن کوهنوردان ایران با سازمان کوهستان بلند فرانسه است.

وی ادامه داد: در این جشنواره کوهنوردانی از کشور‌های ایتالیا، فرانسه، سوئیس، انگلیس، چک و آمریکا حضور دارند و بیشتر شرکت‌کنندگان این جشنواره در جهان شناخته شده‌اند و سطح فنی بالایی در کوهنوردی دارند.

محمدی تاکید کرد: در کنار این سنگ‌نوردان حرفه‌ای تلاش می‌کنیم افرادی از ایران حضور داشته باشند تا از آخرین تکنیک‌های فنی سنگنوردی جهان اطلاع یافته و آن را فراگیرند.

وی افزود: این جشنواره با سازمان کوهستان بلند (GHM) در فرانسه به‌صورت مشترک برگزار می‌شود و سازمان کوهستان بلند با وجود آن‌که در فرانسه مستقر است با فعالیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای که دارد بهترین کوهنوردان دنیا را به عضویت می‌پذیرد و سطح فنی بسیار بالایی دارد.

محمدی ادامه داد: برپایی این جشنواره علاوه بر جایگاه و جنبه ورزشی آن، جنبه‌ها‌ی فرهنگی و گردشگری نیز دارد و برای شرکت‌کنندگان در این جشنواره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه نیز برنامه پنج روز گشت ایرانگردی در کرمانشاه و اصفهان در نظر گرفته شده تا تصویری واقعی از ایران به این افراد که در جامعه‌ خود تاثیرگذارند، ارائه شود.

رئیس انجمن کوهنوردان کشور خاطر نشان کرد: برپایی جشنواره بین‌المللی سنگنوردی بیستون در تقویت گردشگری کرمانشاه بسیار تاثیرگذار است از این رو تلاش می‌کنیم این جشنواره را هر سال برگزار کنیم تا فرصت آشنایی با ظرفیت‌های ایران برای سنگنوردان و کوهنوردان خارجی بیشتری فراهم شود.