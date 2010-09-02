تکمیل مجتمع توریستی سرابله سه میلیارد تومان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، پرویز بیگی صبح پنجشنبه در بازدید از این طرح اظهار داشت: مجتمع توریستی، تفریحی، فرهنگی و گردشگری چشمه سار شهر سرابله واقع در استان ایلام در سال 1380 با اعتبار 20 میلیون تومان آغاز شد و هم اکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان داشت: این طرح در زمینی به مساحت پنج هکتار شامل پارکینگ، باغ ایرانی، پیست دوچرخه سواری، اسکله قایق سواری، ساختمانهای چند منظوره و...است.

این مسئول با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای این طرح هزینه شده است، خاطرنشان کرد: برای تکمیل این مجموعه سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

بیگی افزود: سرابله یکی از مراکز گردشگری استان ایلام محسوب می شود و احداث این مجموعه توریستی به توسعه گردشگری شهر کمک می کند.