ایده های قبلی درباره دولت عراق غیر قابل اجراست / دخالت خارجی را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات عراق، جو بایدن روز گذشته با سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی عراق دیدار کرد.

بر اساس بیانیه مجلس اعلای اسلامی عراق، بایدن در این دیدار به تقدیر و تمجید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شخص عمار حکیم و نقش وی در نزدیک کردن دیدگاههای گروههای سیاسی برای تسریع در تشکیل دولت عراق اشاره و اعلام کرد هدف از سفرش به عراق تاکید بر پایبندی ایالات متحده آمریکا به عراق و متعهد بودن به جدول زمان بندی عقب نشینی نظامیانش بر اساس توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و واشنگتن و همچنین اطلاع یافتن از نتایج رایزنی ها میان طرفهای عراقی درباره تشکیل دولت است.



بر اساس این بیانیه، رئیس مجلس اعلا نیز با تشکر از تلاشهای معاون رئیس جمهوری آمریکا برای آشنایی با دیدگاههای طرفهای سیاسی در عراق بر ضرورت حفظ جنبه ملی تشکیل دولت عراق و مخالفت با دخالتهای خارجی در این زمینه تاکید کرد و گفت : دیدگاهها و ایده های مطرح شده در ماههای گذشته نشان داد که قابل اجرا نبوده و از مقبولیت عمومی برخوردار نیست، اما امروز فرصتهای دیگری وجود دارد که می تواند زمینه گسترده تری برای تسریع در تشکیل دولت باشد.



بر اساس این بیانیه، حکیم و بایدن در این دیدار با بررسی روابط عراق و آمریکا درباره تلاش برای تقویت آن در زمینه های فناوری، علمی و دانشگاهی تاکید کردند.



خاطر نشان می شود جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرهای مداخله جویانه خود به عراق دوشنبه 8 شهریور وارد بغداد شد و با مقامات بلندپایه عراقی به گفتگو پرداخت.



طی شش ماه گذشته که از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق می گذرد مقامات آمریکایی بارها با هدف دخالت در روند تشکیل دولت جدید عراق به این کشور سفر کرده اند. بنا بر اعلام برخی نمایندگان عراقی سفر بایدن به عراق با هدف اجرای طرح جدید آمریکا مبنی بر تقسیم قدرت در این کشور صورت گرفته است.



گروههای سیاسی عراق به ویژه چهار گروه پیروز انتخابات شامل العراقیه با 91 کرسی، دولت قانون با 89 کرسی، ائتلاف ملی با 70 کرسی و ائتلاف گروههای کردستان با 57 کرسی، تحرکات سیاسی خود را با برگزاری نشستهایی برای مذاکره درباره تشکیل دولت افزایش داده اند، اما تا کنون به توافقی دست نیافته اند، چرا که همچنان درباره طرفی که حق تشکیل دولت را دارد، اختلاف دارند.



دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم، پنجشنبه 10 ژوئن(20 خرداد ) ائتلافی تحت عنوان "اتحاد ملی" تشکیل دادند و بر اساس تفسیر ماده 76 قانون اساسی از سوی دادگاه عالی فدرال، این ائتلاف به عنوان فراکسیون اکثریت با داشتن 159 کرسی حق تشکیل دولت را دارد، اما فهرست العراقیه مدعی است بر اساس نتایج انتخابات، حق تشکیل دولت را دارد.



با این حال هنوز ائتلاف ملی و دولت قانون به توافقی درباره معرفی نامزد واحد برای نخست وزیری دست نیافته اند.