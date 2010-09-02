سالنهای سینما از امروز باز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سالنهای سینمایی از روز یکشنبه هفتم شهریور ماه به مناسبت ایام عزاداری امام علی (ع) تعطیل بودند و از امروز صبح بازگشایی شدند.

همچنین از امروز اکران فیلم های "یک اشتباه کوچولو" محسن دامادی، "از ما بهترون" مهرداد فرید، "کارناوال مرگ" حبیب الله کاسه ساز، "فاصله" کارمان قدکچیان و "یک جیب پرپول" قدرت الله صلح میرزایی آغاز می شود.

سینما شکوفه (ملت سابق) که مالک ان علی سرتیپی است به احتمال زیاد همزمان با عید سعید فطر مورد بهره برداری قرار می گیرد. این سینما سه سالنه شده و امکانات فنی آن مطابق با استانداردهای روز است. این سینما در میدان شهداء قرار دارد.