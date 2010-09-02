90 پروژه دهیاری های مازندران بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در جریان افتتاح بوستان روستایی وانا که معاون عمرانی و برنامه ریزی استاندار نیز حضور داشت هفت پروژه گلزار شهدای روستای تک مزار، ۱۲ ساختمان اداری دهیاری های استان، یک بوستان روستایی، ۳۶ پروژه بهسازی وآسفالت و تعریض معابر، هفت غسلخانه، چهار خانه عالم، یک حمام عمومی، سه روشنایی معبر روستایی و ۱۹ پروژه روستایی دیگر در روستاهای مازندران با صرف اعتبار ۳۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

استاندار مازندران در این مراسم نمادین با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خدمات دولت در آمل مربوط به روستاهای این شهرستان است، گفت: ۱۱۳ روستای استان در طرح اشتغالزایی دولت قرار گرفته اند که از این آمار ۹ روستا مربوط به آمل است.

طاهایی فراهم کردن خدمات معیشتی روستائیان را از سیاستهای مهرورزانه دولت اعلام کرد و گفت: طبق برآورد کارشناسان برای اصلاح شبکه آبرسانی روستاها دراستان به ۴۱ میلیارد توان اعتبار نیاز است که باید بر اساس برنامه ریزی اصولی این مهم را در سال های آتی انجام داد.

استاندار مازندران با رد هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری در این بخش از استان گفت: با همکاری مسئولان دولت و نمایندگان مجلس،۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و بهسازی جاده هراز اختصاص یافت.