عبدالمهدی بیشترین شانس تصدی نخست وزیری عراق را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "اور" عراق، "حبیب حمزه الطرفی" گفت : عادل عبدالمهدی از رهبران این ائتلاف یکی از نامزدهایی است که برای تصدی نخست وزیری عراق از بیشترین شانس برخوردار است، زیرا در میان همه طرفهای سیاسی مقبولیت دارد.



الطرفی خاطر نشان کرد : ما در یک بیانیه روشن از ائتلاف دولت قانون درخواست کردیم نامزد دیگری را به جای نوری المالکی بنا به دلایلی که مهمترین آن عملکرد نه چندان مطلوب دولت است معرفی کند و گرنه ما هیچ اختلاف شخصی با مالکی نداریم، اما درباره برنامه دولتی اختلاف داریم و ملت منتظر تغییر است.



این عضو مطرح مجلس اعلای اسلامی عراق درباره عقب نشینی نیروهای رزمی آمریکا از عراق گفت : عقب نشینی بر اساس جدول زمان بندی شده در توافقنامه امنیتی انجام شد، اما اظهارات غیر مسئولانه ای درباره ارتش عراق و آمادگی نیروهای امنیتی بیان شده است که هدف از آنها درخواست منطقه ای برای باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق است.



وی خاطر نشان کرد : عقب نشینی منافع سیاسی بزرگی برای اوباما و حزب دموکرات آمریکا خواهد داشت و معتقدیم عقب نشینی این نیروها مثبت است، هر چند با گره تشکیل نشدن دولت تا کنون همزمان شده است.



الطرفی هشدار داد تاخیر در تشکیل دولت، روند سیاسی را به نقطه تاریکی که شاید ناگوار باشد، خواهد برد، در نتیجه این عقب نشینی باید با تسریع در تشکیل دولت جدید عراق همراه باشد.



ائتلاف ملی شب گذشته نشستی برای انتخاب نامزد خود به منظور تصدی نخست وزیری در برابر نامزد دولت قانون با هدف انتخاب نامزد واحد از سوی اتحاد ملی که از مقبولیت عمومی برخوردار باشد، برگزار کرد، اما معرفی نامزد ائتلاف تا دو روز دیگر با هدف داشتن زمان کافی برای تکمیل مذاکرات به تاخیر افتاد.