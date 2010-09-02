تیم فوتبال امید با 18 بازیکن راهی ورشو شد / سرمربی جا ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان که از یکسال گذشته تاکنون دیدار تدارکاتی مناسبی نداشت قرار است روز 13 شهریور در دیداری قابل اعتنا به مصاف تیم امید لهستان برود اما غلامحسین پیروانی برای این سفر تمامی نفراتش را در اختیار ندارد.

تیم فوتبال امید کشورمان در حالی بامداد امروز پنجشنبه راهی ورشو شد که از جمع 25 بازیکن این تیم تنها 18 نفر توانستند مجوز خروج از کشور را بگیرند و 7 بازیکن در تهران جا ماندند.

البته نکته جالب تر اینکه غلامحسین پیروانی سرمربی تیم فوتبال امید نیز به دلیل نرسیدن ویزای اتریش ناچار شد از طریق ترکیه راهی لهستان شود و ملی پوشان را همراهی نکند. پیروانی راهی ترکیه شد تا از طریق استانبول به لهستان برود.

مهدی دغاغله، آرش افشین، سیامک کوروشی، شجاع خلیل‌زاده، نصرتی ، وحید علی آبادی و امین شرفی بازیکنانی بودند که نتوانستند مشکلات خروجی شان را حل کنند و بالاجبار این سفر را از دست دادند.

تیم فوتبال امید کشورمان روز 13 شهریور ماه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال زیر 23 سال لهستان خواهد رفت و یکشنبه به ایران بازمی گردد. دیدار برگشت این دو تیم قرار است روز 17 مهرماه سالجاری در تهران برگزار شود.