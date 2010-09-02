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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

بسکتبال مردان جهان - ترکیه/

حامد حدادی دومین ریباندر برتر مسابقات است

حامد حدادی دومین ریباندر برتر مسابقات است

بازیکن 2 متر و 18 سانتی متری بسکتبال کشورمان عنوان دومین ریباندر برتر در میان 288 بازیکن برگزیده که در مسابقات قهرمانی مردان جهان شرکت کرده‎اند را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی با میانگین 9 ریباند در هر بازی، رده دوم بهترین ریباندرهای شرکت کننده در مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی مردان جهان را به خود اختصاص داده است.

کمیته برگزارکننده مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان آمار مربوط به معرفی بهترین ریباندرها را با توجه به 4 دیداری که هر یک از تیم‎های شرکت کننده در این مسابقات طی 5 روزگذشته مرحله مقدماتی انجام داده‎اند، ارائه کرده است.

بر این اساس، "جیان لیان" بازیکن تیم ملی بسکتبال چین در صدر جدول بهترین‎ها قرار دارد. این بازیکن با میانگین 8/9 ریباند در هر بازی این عنوان را به خود اختصاص داده است.

البته حامد حدادی به طور مشترک با دو بازیکن دیگر رده دوم جدول بهترین ریباندرهای جهان را در اختیار گرفته است. "زید عباس" از اردن و "ایل یاسووا" از ترکیه دو بسکتبالیست دیگر هستند که تا به امروز به طور میانگین 9 ریباند برای تیم‌های خود انجام داده‎اند.

شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان در ترکیه جریان دارد. این رقابت‎ها 21 شهریورماه با معرفی تیم قهرمان به پایان می‎رسد.

کد مطلب 1144316

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