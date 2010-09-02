تیم تکواندو نیروهای مسلح به چهار مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو بین المللی کره جنوبی صبح امروز پنجشنبه با حضور 132 تکواندوکار از 15 کشور در سئول آغاز شد. تیم منتخب تکواندو نیروهای مسلح کشورمان با 12 ورزشکار به نمایندگی از تکواندو ایران در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرده است. هشت عضو این تیم مسابقات خود را امروز آغاز کردند که چهار تکواندوکار به مدال برنز دست یافتند و چهار عضو دیگر در مرحله نیمه نهایی کار خود را دنبال می کنند.

فرهاد سلیمی در وزن اول پس از استراحت در دور نخست ، نماینده کنیا را شکست داد ولی به تکواندوکاری از کره جنوبی باخت و برنز گرفت. سعید امیری و سید علی محمد موسوی در وزن سوم نیز به مدال برنز دست یافتند. سلیمی استرالیا و فیلی پین را شکست داد و به کره باخت و موسوی هم با دو پیروزی مقابل تکواندوکاران آمریکا ، به حریف دیگری از کره باخت.

فرشاد فروغی کیا در وزن چهارم دور اول را استراحت داشت. سپس تکواندوکار فیلیپینی را شکست داد. وی دور سوم به روسیه باخت و برنز گرفت. سعید امیری در وزن پنجم دور اول به نماینده آمریکا باخت و حذف شد.

بهزاد ایلخانی دیگر نماینده وزن پنجم با برتری مقابل چین و فیلیپین در جدول کار خود را ادامه می دهد. پیام قبادی در وزن هفتم با برتری در مبارزه با حریفانی از فیلیپین و روسیه به نیمه نهایی راه یافت. افشین ساکت هم در وزن هشتم فیلی پین و چین را شکست داد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد.