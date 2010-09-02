سه بازیکن جا مانده تیم قطبی را تکمیل کردند/ حضور تاثیرگذار نکونام و شجاعی

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان افشین قطبی پس از رسیدن به چین عصر روز چهارشنبه نخستین تمرین خود را با حضور 20 بازیکن در شهر جنجو مرکز ایالت خه نن چین برگزار کردند.

این تمرین از ساعت 19 به وقت محلی در زمین تمرین باشگاه خه نن جیان که از باشگاه های لیگ برتر چین است و در منطقه جونگ مو شهر جنجو قرار دارد انجام شد.

در این تمرین سه دروازه بان زیرنظر منصور رشیدی و سایر بازیکنان زیرنظر قطبی، منصوریان و بیوتر به مدت یک ساعت و نیم به نرمش و گرم کردن اولیه، مرور کارها و برنامه های تاکتیکی و در پایان، بازی در نیمه زمین پرداخته و خود را برای بازی روز جمعه آماده کردند.

بازیکنان پس از استراحت روز چهارشنبه و رفع خستگی سفر طولانی از تهران به جنجو در این تمرین بسیار شاداب و سرحال و باانگیزه نشان دادند و حضور جواد نکونام و مسعود شجاعی نیز طراوت بیشتری به تمرین داده بود بویژه شجاعی که پس از مدتی غیبت به اردو دعوت شده و پابپای سایر بازیکنان به تمرین پرداخت.

این تمرین زیر نور و با حضور تنی چند از خبرنگاران مطبوعات و تلویزیون چین انجام شد و آنان به تهیه عکس و خبر از تمرین تیم ملی ایران پرداختند.

در پایان تمرین چهارشنبه خبرنگاران حاضر با هماهنگی مدیا آفیسر تیم ملی با افشین قطبی سرمربی و جواد نکونام مصاحبه کردند. قطبی در این گفت وگو ضمن ابراز خوشحالی از حضور در چین و بازی با تیم ملی این کشور، دیدار روز جمعه را در راه آمادگی تیم ایران برای حضور پرقدرت در جام ملتهای آسیا بسیار مهم شمرد و به سوال های خبرنگاران پاسخ داد.

وی در اظهارات خود به جوانگرایی در تیم ملی و ساختن یک تیم قوی برای شرکت در جام ملتهای آسیا اشاره و باردیگر تاکید کرد که هدف کادر فنی، قهرمانی در آسیا پس از 35 سال است.

جواد نکونام نیز این اردو و بازی با چین و کره جنوبی را برای آماده شدن تیم ایران بااهمیت ذکر کرد و گفت خوشحال است که توانسته در این اردو به کمک تیم کشورش بیاید.

وی اظهار امیدواری کرد که با انجام این دیدارهای تدارکاتی و حمایت مردم، مسوولان و رسانه ها تیم ایران بتواند مقام شامخی در قطر 2011 بدست آورد.

تیم ایران صبح روز پنجشنبه تمرین ندارد و بازیکنان طبق برنامه تنظیمی قرار است به استخر، سونا و سالن بدنسازی هتل بروند و ساعت 30/19 همزمان با بازی روز جمعه آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با چین در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه انجام خواهند داد.

سه بازیکن جوان تیم ملی شامل احسان حاج صفی، مهرداد اولادی و میلاد زنیدپور که به دلیل مشکلات خروج از کشور نتوانسته بودند سه شنبه بهمراه سایر اعضای تیم عازم چین شوند، با رفع مشکل چهارشنبه شب به جنجو رسیده و در هتل کراون پلازا به سایر اعضای تیم پیوستند و بدین ترتیب جمع 23 نفره تیم ایران در این سفر کامل شد.