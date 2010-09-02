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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

حرفه آموزی مددجویان از اولویتهای ویژه بنیاد تعاون کرمانشاه است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه، حرفه آموزی و اشتغال مددجویان را از اولویتهای ویژه فعالیتهای بنیاد تعاون برشمرد.

 به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی اشرف رشیدی صبح پنج شنبه در بازدید از زندان باز و بازداشتگاه چشمه سفید بر تجمیع فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و خدماتی بنیاد تعاون استان در مجتمع چشمه سفید تاکید و اشتغال مددجویان را از اولویتهای ویژه فعالیتهای بنیاد تعاون برشمرد.

مدیرکل زندانهای استان اظهار داشت: امکانات و فضای مستعد و مددجویان رای باز مجتمع، اگر با دقت ساماندهی و هدایت شوند علاوه بر جلوگیری از پراکندگی واحدها و کاهش هزینه های اجرایی و نظارتی، بهره وری لازم نیز تحصیل خواهد شد.

رشیدی افزود: یکی از مشکلات بخشهای صنعتی و تولیدی بنیاد تعاون، قرار داشتن کارگاه ها در پوسته داخلی زندانهاست که مانع ایجاد ارتباط و تعامل مناسب با بازار شده است.

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خروج واحدهای تولیدی از پوسته داخلی و ایجاد بستر مناسب تعامل با بخش خصوص و ادارات از دیگر مزیتهای مجتمع باز است.

کد مطلب 1144321

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