معرفی نامزد ائتلاف ملی به تاخیر افتاد/ توافق درباره نامزدی عادل عبدالمهدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المواطن، یک منبع آگاه در ائتلاف ملی اعلام کرد : گروههای تشکیل دهنده ائتلاف ملی روز چهارشنبه درباره به تاخیر افتادن اعلام نامزد نخست وزیری تا دو روز دیگر با هدف داشتن زمان کافی برای تکمیل مذاکرات به توافق دست یافتند.



به گفته این منبع که دراین نشست حضور داشت، جریان صدر و حزب فضیلت و کنگره ملی(به رهبری احمد چلبی) درباره حمایت از عادل عبدالمهدی نامزد مجلس اعلا و تایید وی به عنوان نامزد ائتلاف ملی اتفاق نظر داشتند در حالی که نماینده جریان الاصلاح به رهبری ابراهیم الجعفری خواستار تاخیر دو روزه برای اعلام این موضوع شد تا آن را با رهبران این جریان نهایی کند؛ نماینده جریان الجعفری از تایید یا رد عبدالمهدی تا تکمیل رایزنی ها خودداری کرد.

خاطر نشان می شود با وجود گذشت شش ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق، گروههای سیاسی به ویژه چهار گروه پیروز انتخابات شامل العراقیه با 91 کرسی، دولت قانون با 89 کرسی، ائتلاف ملی با 70 کرسی و ائتلاف گروههای کردستان با 57 کرسی، تحرکات سیاسی خود را با برگزاری نشستهایی برای مذاکره درباره تشکیل دولت افزایش داده اند، اما تا کنون به توافقی دست نیافته اند، چرا که همچنان درباره طرفی که حق تشکیل دولت را دارد، اختلاف دارند.



دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم، پنجشنبه 10 ژوئن(20 خرداد ) ائتلافی تحت عنوان "اتحاد ملی" تشکیل دادند و بر اساس تفسیر ماده 76 قانون اساسی از سوی دادگاه عالی فدرال، این ائتلاف به عنوان فراکسیون اکثریت با داشتن 159 کرسی حق تشکیل دولت را دارد، اما فهرست العراقیه مدعی است بر اساس نتایج انتخابات، حق تشکیل دولت را دارد.



با این حال هنوز ائتلاف ملی و دولت قانون به توافقی درباره معرفی نامزد واحد برای نخست وزیری دست نیافته اند.