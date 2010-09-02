35 زندانی جرائم غیرعمد بوشهر از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی اکبر محبی صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشن گلریزان بوشهر افزود: هم اکنون 125 زندانی محکوم به جرائم مالی در زندانهای استان بوشهر در زندان هستند که 67 نفر از آنها مشمول ستاد دیه هستند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این ستاد کمک به زندانیان جرائم غیرعمد است، اظهار داشت: زندانیان هدف این ستاد آن دسته از زندانیان نیازمندی هستند که بزهکار نبوده و جرائم مالی موجب زندانی شدن آنها شده است .

مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر گفت: در سال گذشته مبلغ 100 میلیون تومان در کل استان بوشهر به این ستاد کمک شده که از این مبلغ 50 میلیون تومان در مرکز استان جمع آوری شد.

محبی افزود: با اضافه کردن وام‌ های بانکی ستاد دیه استان توانسته 73 نفر زندانی غیر عمد را آزاد و به آغوش خانواده ‌های خود بازگرداند.

وی از برگزاری جشن گلریزان در بوشهر در هفته آینده خبر داد و افزود: این جشن با حضور مسئولان، کارکنان ادارات، خیرین و دست اندرکاران و بازیکنان باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بوشهر برگزار می ‌شود .

معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار بوشهر نیز گفت: حضور پرشور مسئولان و اقشار مختلف مردم در صفوف خیرین نشان از فرهنگ اصیل مردم بوشهر دارد.

خلیل عبداللهی با اشاره به اهمیت کارکرد رسانه‌ های نوشتاری و گفتاری خاطرنشان کرد: رسانه‌ های نوشتاری و گفتاری با انعکاس اینگونه نشست‌ها و همیاری به زندانیان و خانواده ‌های آنان سهم بسزایی در این راه می ‌توانند ایفاء کنند.

وی اظهار داشت: ترویج فعالیت‌های خداپسندانه کارکردهای مطلوبی به دنبال دارد و توشه ‌ای برای آخرت محسوب می‌ شود.