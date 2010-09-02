بیانیه جامعه روحانیت مبارز به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است:

در جهت تحقق فرمان امام خمینی و با هدف به بار نشستن آزادی قدس شریف و بازگرداندن مجد و عظمت قبله‌ اول مسلمین امسال روز قدس را باشکوه‌تر از همیشه برگزار می‌کنیم.



جامعه روحانیت مبارز از مردم شریف و مبارز و قهرمان ایران اسلامی می‌خواهد در انجام این واجب الهی کوتاهی ننمایند و دفاع از مظلوم که جزء اصول دینی و شاخص‌های ملی ما ایرانیان است را به منصه ظهور بگذارند و از توجه به نکات زیر غفلت ننمایند:



1) شبهه افکنی‌های دشمنان اسلام و ایران نباید کوچکترین خللی در عزم راسخ و آهنین مردم ایران در مقابله با دشمن غدار و تا دندان مسلح و غاصب اسراییل بوجود آورد.



2) قدس و قبله اول مسلمین بخشی از هویت ماست و دفاع از ملت مظلوم فلسطین بعنوان مدافعان خط مقدم از تمدن و امت اسلامی یک وظیفه و رسالت اسلامی و انسانی است و دفاع از ملت‌های مظلوم از اصول مصرح در قانون اساسی است و تمام شخصیت‌ها و گروه‌ها و جریان‌های مختلف فکری و سیاسی در این مساله مشترک هستند.



3) اصرار بر دفاع از فلسطین و حضور در روز قدس سرانجام به تحقق وعده الهی خواهد انجامید و دشمن غاصب صهیونیزم را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد که ان تنصروالله ینصرکم.



4) مساله دفاع از مردم فلسطین باید از روز قدس فراتر رفته و به مساله همیشگی و همه جایی ملت‌های مسلمان در همه جهان در آید و بعد بین‌المللی انقلاب اسلامی بیش از پیش تقویت شود و در جهت تحقق آرمان امام راحل قدس الله الزکیه و مقام معظم رهبری مدظلله العالی تلاش مضاعف گردد.



5) پیشگامی ما مردم مسلمان در دفاع از مردم مظلوم فلسطین تحقق بخش و ضامن وحدت اسلامی و بطلان سحر کسانی است که بر طبل اختلاف بین شیعه و سنی می‌کوبند و به ایران اسلامی اتهامات واهی می‌زنند.



6) قدرت‌های استکباری بدانند که با گفت‌وگوهای صلح تحمیلی با کسانی که نمایندگی واقعی مردم فلسطین را بر عهده ندارند نمی‌تواند به حاکمیت پوشالی اسراییل جنبه قانونی بدهد و نه می‌تواند کشتی در حال غرق آن گروه‌ها را نجات دهد و تنها راه‌حل باقی مانده ، احقاق حقوق واقعی مردم مظلوم فلسطین است.