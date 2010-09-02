تلفات سال 2010 آمریکا در افغانستان به 322 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، در نتیجه حملات مرگبار اخیر طی چهار روز گذشته در افغانستان 22 نظامی آمریکایی در این کشور کشته شدند که بر این اساس آمار کلی نیروهای ایالات متحده کشته شده در افغانستان از ابتدای سال 2010 به 322 نفر رسید و سال جاری تاکنون به عنوان مرگبارترین سال برای نظامیان آمریکایی در این کشور بوده است.

به نوشته آنتی وار، درحالی که چهار ماه به پایان سال 2010 باقی مانده است، در کل 322 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند و احتمال افزایش آمار تلفات در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور وجود دارد. این درحالیست که در کل سال 2009، 317 آمریکایی جان خود را در نتیجه درگیریها در افغانستان از دست داده بودند.

آمار تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان در حالی افزایش می یابد که سازمان ملل متحد نیز از سوی دیگر گزارش داده است: آمار تلفات غیرنظامیان افغانی در شش ماه نخست سال 2010، 31 درصد افزایش یافته و در این مدت هزار و 271 نفر کشته و هزار و 991 زخمی شدند که حال بسیاری از آنها وخیم اعلام شده است.

