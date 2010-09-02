17 سالن ورزشی روستایی در گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر پنجشنبه در تشریح اقداامات انجام شده توسط این معاونت جهت رفع محرومیت در روستاهای استان افزود: دفتر امور روستایی در سنوات گذشته احداث 17 سالن ورزشی را با مشارکت دهیاری ها شروع کرده که تعداد 5 سالن ورزشی روستای لمسک، اسبومحله، آلوکلاته، دارکلاته و دهنه با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند.

وی اظهار داشت: همچنین 12 سالن دیگر نیز در دست اقدام است که انشاء الله با تخصیص اعتبار در سال جاری تعداد پنج سالن دیگر به بهره برداری خواهد رسید.



وی خاطرنشان کرد: از سال 84 تاکنون نزدیک به 400 دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی از قبیل کامیونت، بیل بکهو، کامیون، ماشین آتش نشانی و موتورسیکلت به دهیاری ها واگذار شده است.

دادبود گفت: در سطح استان و از محل اعتبارات دهیاری ها برای ساماندهی 15 گلزار شهدای روستایی اعتباری بالغ بر 3500 میلیون ریال تخصیص یافته است که به بهره برداری رسیده و مابقی نیز در دست اقدام است.



معاون امور عمرانی استانداری گلستان در خصوص پرداخت زکات گفت: پرداخت زکات به مبلغ حدود 29 میلیارد ریال از محل سهم تشویقی بر اساس تفاهمنامه سازمان شهرداریها و دهیاری ها و کمیته امداد کشور از سال 84 تاکنون به استان پرداخت شده و این استان از این حیث به صورت مداوم رتبه اول یا دوم را در سطح کشور دارا بوده است.

دادبود با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال و توانمندسازی روستائیان تصریح کرد: به منظور کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در روستاها و توانمندسازی روستائیان و زمینه سازی و تشویق روستائیان با فعالیتهای اقتصادی پویا و پایدار دفتر امور مناطق محروم کشور و صندوق مهر امام رضا "ع " تفاهمنامه ای امضاء کرده اند که بر اساس آن به 60 روستای استان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت خواهد شد که بر اساس این روستاهای هدف شناسایی شده اند و در مرحله اقدام و ثبت نام از متقاضیان است.

وی گفت: از سال 84 تاکنون احداث 150 ساختمان دهیاری در 150 روستا با اعتباری حدود 15 میلیارد ریال با مشارکت دهیاری ها در حال ساخت است که در هفته دولت سال جاری نیز حدود 40 ساختمان به بهره برداری رسیده است.

دادبود در زمینه احداث خانه های بهداشت روستایی گفت: در راستای سیاستهای دولت و تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر تکمیل شبکه خانه های بهداشت روستایی و با توجه به کمبود 186 خانه بهداشت در استان پیگیری لازم در این خصوص انجام شده و در روستاهای استان زمین تهیه شده است و ستادهای استانی و شهرستانی در این خصوص شکل گرفته و در مرحله انجام مناقصات است.