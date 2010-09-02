710 فقره کارت شناسایی صنعتگر در ایلام صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گرشگری استان ایلام پیش از ظهر پنجشنبه در محل میراث فرهنگی ایلام در جمع خبرنگاران گفت:همچنین در راستای صدور مجوزهای سه گانه علاوه بر این تعداد کارت شناسایی صنعتگر، سه فقره جواز تاسیس و هشت فقره پروانه تولید صادر شده است.
علی اصغر احمدی افزود: از مجموع کارتهای صنعتگری صادر شده رشته گلیم بافی، حصیربافی، جاجیم بافی، سوزن دوزی و قلاب بافی به ترتیب بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند.
وی با بیان اینکه گلیم نقش برجسته مهمترین صنعت دستی استان به شمار میرود، خاطرنشان کرد: قرار است صنعتگران فعال جهت پوشش بیمه به تامین اجتماعی معرفی شوند.
آزمون پایان دوره سه ماهه دوم آموزشهای عمومی صنایع دستی در ایلام برگزار شد
سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان ایلام گفت: این آزمون در شهرستانهای تابعه استان و با حضور کارکنان معاونت صنایع دستی استان برگزار شده است.
احمدی افزود: این دوره از آموزشهای صنایع دستی استان با توجه به فصل تابستان و اوقات فراغت دانشآموزان مورد استقبال قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این دوره از آموزشها در هشت شهرستان، چهار مرکز بخش و 15 روستا به اجرا در آمده است.
این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه 25 رشته صنایع دستی آموزش داده شد، گفت: این رشتهها شامل گلیم بافی، سفال، طراحی سنتی، تذهیب، جاجیم بافی، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، گیوه و .... میشود.
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