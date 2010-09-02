  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

غار "پراو" در کرمانشاه جهانی می شود

غار "پراو" در کرمانشاه جهانی می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کوهنوردی استان کرمانشاه گفت: درصدد هستیم تا غار "پراو" را به عنوان یک اثر جهانی معرفی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا نقدی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر غار پراو یک اثر ملی است و درصدد هستیم با برگزاری جشنواره ای نظیر جشنواره بیستون در غار پراو، اهمیت جهانی آن را نشان دهیم و بستر را برای تبدیل کردن آن به یک اثر جهانی فراهم آوریم.

نقدی در ادامه تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای غارهای بسیار زیاد و شگفت انگیزی در ارتفاعات خود است و در این خصوص حرف اول را در کشور می زند.

رئیس هیئت کوهنوردی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در همایشی که هر سال در انگلستان برپا می شود مطالب مربوط به اهمیت غارها مطرح می شود و پرداختن به مقوله غار پراو یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این همایش است که اهمیت بالای این غار را نشان می دهد.

کد مطلب 1144356

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها