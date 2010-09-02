غار "پراو" در کرمانشاه جهانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا نقدی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر غار پراو یک اثر ملی است و درصدد هستیم با برگزاری جشنواره ای نظیر جشنواره بیستون در غار پراو، اهمیت جهانی آن را نشان دهیم و بستر را برای تبدیل کردن آن به یک اثر جهانی فراهم آوریم.

نقدی در ادامه تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای غارهای بسیار زیاد و شگفت انگیزی در ارتفاعات خود است و در این خصوص حرف اول را در کشور می زند.

رئیس هیئت کوهنوردی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در همایشی که هر سال در انگلستان برپا می شود مطالب مربوط به اهمیت غارها مطرح می شود و پرداختن به مقوله غار پراو یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این همایش است که اهمیت بالای این غار را نشان می دهد.