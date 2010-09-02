صادرات میوه و تره بار در مرز مهران از سرگرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی ظهر پنجشنبه در مرز مهران در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: با لغو کلیه محدودیتهای صادراتی مرز بین المللی مهران، صادرات میوه و تره بار، مرکبات و انواع سبزیجات امروز از این مرز به کشور عراق آغاز شد.

حیاتی با اعلام اینکه روزانه بطور متوسط 300 دستگاه کامیون انواع میوه و تره بار از مرز مهران به کشور عراق صادر می شود، گفت: روزانه معادل دو میلیون دلار کالا از مرز مهران صادر می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون کلیه مشکلات صادرات کالا از مرز مهران رفع شده است، خاطرنشان کرد: امید است رونق مرز مهران به توسعه استان ایلام کمک بیشتری کند.

حیانی یادآور شد: هم اکنون تردد انفرادی زوار در مرز بین المللی مهران نیز انجام می شود.