روز قدس روز دفاع از مردم مظلوم جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام سلمان بحرانی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های روز جهانی قدس افزود: روز جهانی قدس روز بیداری مسلمانان و روز پیروزی اسلام بر کفر است.

وی اظهار داشت: باید فریاد اعتراض مسلمانان و حق طلبان سراسر دنیا در این روز گوش شیطان بزرگ و ایادی استکبار جهانی را کر کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه نخستین موضع حضرت امام در آغاز مبارزه با رژیم شاهنشاهی مسئله قدس بود، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) نسبت به ضرورت از بین رفتن رژیم غاصب صهیونیستی و تعلق همیشگی قدس به جهان اسلام حساسیت ویژه ‌ای داشتند.

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز با ارائه برنامه ‌های اداره کل در این روز بر اهمیت حیاتی روز جهانی قدس در ایجاد عزت و سربلندی برای مسلمین و آزادگان عالم و یأس و سرخوردگی برای استکبار جهانی تأکید کرد.

مقصود غلامی افزود: مردم همیشه در صحنه بوشهر با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر وفاداری خود را به اسلام نشان دادند.

در این نشست مقرر شد راهپیمایی روز جهانی قدس رأس ساعت 11 روز جمعه 12 شهریور از بسیج مرکزی تا مصلای جمعه برگزار شود.