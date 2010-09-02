ترافیک در تمام محورها روان است/ محدودیتهای ترافیکی آخر هفته

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تردد تمامی موتورسیکلتها از روز سه شنبه 9 شهریور ماه تا ساعت 11 شب جمعه 12 شهریورماه در محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه، قزوین - رشت، ساوه - همدان، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی ادامه داد: همچنین تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت 12 ظهر الی 11 شب روز جمعه از کرج به مرزن آباد و از ساعت 5/3 بعداز ظهر الی 9 شب جمعه از مرزن آباد به کرج ممنوع است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به ممنوعیت تردد کامیونها در محورهای کشور اضافه کرد: تردد کامیونها از ساعت پنج صبح الی 11 شب فردا در محور هراز، از ساعت پنج صبح الی 11 شب در محور ساوه - دوراهی قزوین - همدان و از ساعت پنج صبح الی 11 شب از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

وی گفت: همچنین تردد کامیونها از ساعت سه بعدازظهر الی هشت شب در محور زاهدان به زابل و بالعکس و از ساعت هشت صبح الی 10 شب در محور سقز به دیوان دره و سنندج به مریوان ممنوع است.

سرهنگ البرزی با اشاره به وضعیت ترافیک در محورهای مواصلاتی کشور افزود: در حال حاضر تردد در تمام محورهای کشور آرام و روان بوده و مشکل خاصی نیز در تعطیلات آخر هفته در محورها به وجود نیامده است.