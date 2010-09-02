راهپیمایی روز قدس نماد پایبندی ملت به آرمانهای امام است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام محمدعلی سلم آبادی صبح پنج شنبه در جلسه برنامه ریزی مراسم راهپیمایی روز قدس گفت: ملت ایران با پیروی از آرمانهای امام و رهبری در روز قدس حمایت و همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین به دنیا اعلام می ‌کنند.

وی اضافه کرد: حمایت ملت ها و دولت های اسلامی می‌ تواند نقطه اتکایی برای ایستادگی ملت مظلوم فلسطین باشد.

حجت الاسلام سلم آبادی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و انقلاب از برپایی راهپیمایی روز قدس وحشت دارند، افزود: روز جهانی قدس از جمله روزهایی است که باید با تدابیر ویژه و بسیار باشکوه تر از دیگر مناسبتها گرامی داشته شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه پیروزی کامل جهان اسلام و مردم ایران در گرو آزادی قدس از دست غاصبان اسرائیلی است، بیان داشت: روز جهانی قدس بهترین فرصت برای اعلام انزجار و نفرت از استکبار جهانی، اسرائیل غاصب و دشمنان قسم خورده مسلمانان است.

وی ادامه داد: با نزدیک شدن به روز قدس تبلیغات سوء دشمنان نسبت به اسلام آغاز می شود چرا که هر ساله در روز راهپیمایی فوق العاده ‌ای در سطح جهان اسلام برگزار می شود و این امر از ابتکارات امام راحل است.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: راهپیمایی روز قدس شهرستان بیرجند ساعت 10 صبح از میدان ابوذر آغاز و از مسیر های خیابان مدرس و بیست متری دوم شرقی و تا میدان قدس ادامه دارد.