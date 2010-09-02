  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

35 طرح هادی روستایی در کرمانشاه به بهره برداری رسید

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از بهره برداری از 35 طرح هادی روستایی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فریادرس شهبازی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح ها در هفته دولت افتتاح شد که شامل هشت طرح هادی در روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب، در شهرستانهای کنگاور، صحنه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر هر کدام سه طرح هادی روستایی، در شهرستانهای هرسین، پاوه، گیلانغرب، دالاهو و سرپل ذهاب هر کدام دو طرح هادی روستایی و در شهرستانهای قصرشیرین و سنقر و کلیایی هرکدام یک طرح هادی روستایی هستند.

وی افزود: در این هفته 31 واحد مسکونی (پروژه مسکن بهار) در اسلام آباد غرب و ساختمان اداری بنیاد مسکن در شهرهای گیلانغرب و ثلاث باباجانی نیز به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه کل اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را مبلغ 57 میلیارد و 952 میلیون ریال ذکرکرد.

کد مطلب 1144366

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها