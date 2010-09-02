35 طرح هادی روستایی در کرمانشاه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فریادرس شهبازی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح ها در هفته دولت افتتاح شد که شامل هشت طرح هادی در روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب، در شهرستانهای کنگاور، صحنه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر هر کدام سه طرح هادی روستایی، در شهرستانهای هرسین، پاوه، گیلانغرب، دالاهو و سرپل ذهاب هر کدام دو طرح هادی روستایی و در شهرستانهای قصرشیرین و سنقر و کلیایی هرکدام یک طرح هادی روستایی هستند.

وی افزود: در این هفته 31 واحد مسکونی (پروژه مسکن بهار) در اسلام آباد غرب و ساختمان اداری بنیاد مسکن در شهرهای گیلانغرب و ثلاث باباجانی نیز به بهره برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه کل اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را مبلغ 57 میلیارد و 952 میلیون ریال ذکرکرد.