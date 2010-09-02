پروژه آبشیرین کن فرودگاه بین المللى قشم قیمت تمام شده آب را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، على نقوى پیش ازظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه آبشیرینکن امام حسن (ع) فرودگاه بین المللى قشم افزود: قیمت هر مترمکعب آب شیرین با کرایه حمل از شهر قشم تا فرودگاه و روستاهاى حوالى به 55 هزار ریال مى رسید که افتتاح این پروژه قیمت تمام شده آب شیرین را به 10 هزار ریال کاهش داده است.

وى گفت: آبشیرین کن سایت امام حسن (ع) فرودگاه بین المللى قشم با ظرفیت 800 متر مکعب بعنوان یکى از پروژه هاى سازمان منطقه آزاد قشم امکان افزایش تا یکهزار متر مکعب را دارد.

مدیرعامل فرودگاه بین المللى قشم ادامه داد: روستاهاى همجوار نیز مى توانند از آب شیرین این سایت استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این مراسم گفت: استفاده از پتانسیل ها و امکانات فراوان جزیره قشم در راستاى خدمت به تمام مردم این جزیره از اهداف مهم این سازمان است.

سید رضا موسوى افزود: سیستم آبشیرینکن سایت امام حسن (ع) فرودگاه بین المللى قشم نیز در راستاى استفاده مردم روستاهاى همجوار فرودگاه از آب شیرین و کاهش چشمگیر قیمت آن راه اندازى شد.

وى با اشاره به اهداف بلند رییس جمهور و نخست وزیر شهید رجایى و باهنر تصریح کرد: اهداف متعالى این دو شهید گرانسنگ با فعالیت هاى شبانه روزى دولت دکتر احمدى نژاد و ارایه خدمات به مناطق محروم کشور در حال پیگیرى است.

پروژه آبشیرینکن سایت امام حسن (ع) فرودگاه بین المللى قشم با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، فرماندار شهرستان، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد و ادارات و نهادها و مسوولان فرودگاه بین المللى قشم افتتاح شد.