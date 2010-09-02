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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

بسکتبال مردان جهان - ترکیه/

آوانسیان دیدار مدافع عنوان قهرمانی را قضاوت کرد

آوانسیان دیدار مدافع عنوان قهرمانی را قضاوت کرد

هروس آوانسیان، داور بین‌المللی بسکتبال کشورمان قضاوت دیدار لبنان مقابل اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات 2010 مردان جهان را بر عهده داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم لبنان و اسپانیا از گروه D شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان روز گذشته چهارشنبه در ازمیر ترکیه برگزار شد. این دیدار با نتیجه 91 بر 57 به سود نماینده اروپا به پایان رسید.

هروس آوانسیان یکی از داورانی بود که دیدار نماینده آسیا مقابل مدافع عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات بسکتبال مردان جهان را بر عهده داشت. آوانسیان به عنوان تنها داور بین‎المللی بسکتبال کشورمان و به دعوت از فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) در این رقابت‎ها شرکت دارد.

شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان تا 21 شهریورماه در ترکیه پیگیری خواهد شد. قهرمان این پیکارها سهمیه حضور در بازی‎های المپیک 2012 لندن را به دست می‏آورد.

کد مطلب 1144372

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