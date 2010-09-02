روز قدس پیام آور آزادی خواهی ملتهای جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی در این پیام اظهار داشتند: قدس حرم دوم مسلمانان جهان و محور هویت و وحدت امتی است که مستضعفان را وارثان واقعی زمین می داند و برای زورگویان عالم و بی عدالتی عمری کوتاه قائل و به نصرت و پیروزی صالحان و هدایت یافتگان یقین دارد.

نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، یکی از دستاوردهای افتخار‌آمیز انقلاب اسلامی و سرمایه‌ای بین‌المللی برای ملت شریف ایران است که با صدور پیام تاریخی امام امت .

با این حرکت هر ساله خونی تازه در رگ های فلسطین و قدس مظلوم به جریان افتاد. طرح های سازش “اسلو”، “مادرید”، “شرم الشیخ”، “واشنگتن”، “وای پلنتیش”، “دیتون” و... به تاریخ پیوسته اند اما فریاد قدس هر ساله با آهنگی بر گرفته از انقلاب اسلامی ایران در دنیا طنین افکن می شود.

در این پیام مشترک تاکید شد: روز جهانی قدس، یادگار حضرت امام خمینی (ره) و پیام آور استقلال، آزادی خواهی و مبارزه طلبی در برابر متجاوزان است، روز حضور و همدلی ملت های مسلمان و نمایانگر وحدت و نوع دوستی اسلامی در دفاع از مظلومان و ایستادگی در مقابل ظالمان و زورگویان است و به راستی این روز را می توان روز صف آرایی حق علیه باطل و روز خروش جهان اسلام بر علیه رژیمی غاصب و اشغالگر نام نهاد.

اینک که سه دهه از ابتکار دینی - سیاسی امام راحل (ره) در ایجاد جریانی مردمی برای حمایت از فلسطین می گذرد، روز جهانی قدس عالمگیر شد و ریشه در اعماق وجود مسلمانان دوانید و به فرموده رهبر عظیم الشان این اقدام ملت ایران در زنده نگهداشتن نام و یاد فلسطین، خشم مستکبران و صهیونیست ها را بر انگیخته است. بی گمان، اتحاد اسلامی، به ویژه در شرایط کنونی، ضرورتی انکارناپذیر در جهان اسلام است و در این میان، مسئله فلسطین و آزادی قدس شریف، از جمله نقاط اشتراکی ست که می تواند محور وحدت و انسجام اسلامی باشد.

بدین سان پیام امام راحلمان، نور امید به دل مظلومان فلسطینی تاباند و میلیون‌ها انسان آواره و مبارز را برای مقابله عملی با توطئه‌های رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جهانخوار مصمم‌تر و استوارتر کرد.

اینجانبان از آحاد مردم شریف استان به ویژه جوانان عزیز برای شرکت گسترده و باشکوه در مراسم راهپیمایی روز قدس دعوت به‌ عمل می‌آوریم تا با فریاد رسا، صفوف فشرده و گامهایی استوار انزجار خویش از جنایات ضد بشری رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی را به دنیای استکبار نشان دهند.

رجا واثق داریم که مردم صبور، شریف ، خونگرم و ولایت مدار مازندران همچون گذشته، همراه تمام آزادگان جهان و دوشادوش ملت مسلمان و سربلند ایران اسلامی با حضور پر شور در راهپیمایی عظیم روز قدس، ضمن تجدید میثاق با آرمان های بزرگ آن پیر فرزانه؛ جلوه‌ای دیگر از ابهت و عظمت امت اسلامی را به نمایش گذاشته و حمایت مجدد خود را از حقوق حقه ملت مظلوم فلسطین ابراز می‌نمایند.

امید است با تمسک به ریسمان الهی، ندای وحدت را به جان دل پذیرا باشیم و با شرکت در این راهپیمایی عظیم مشت محکم دیگری بر دهان دشمانان اسلام و یاوه گویان قافیه باز غرب وارد کنیم.