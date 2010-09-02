روز قدس روز هشدار به تمام ابرقدرتهاست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در بیانیه جهاد دانشگاهی قم که به مناسبت روز قدس صادر شد، آمده است: بیتردید روز قدس به عنوان میراث بزرگ معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم مسلمان و رنجدیده فلسطین در برابر رژیم غاصب و منحوس صهیونیستی، امروز به یک حرکت جهانی ضدصهیونیستی و استکبارستیزی تبدیل شده و زمینهساز آغاز فصلی جدید و بینظیر در قیام مسلمانان سراسر جهان علیه ظالمان شده است.
در ادامه بیانیه آمده است: روزی که به واسطه بینش عمیق امام راحل(ره)دیگر فقط به قدس اختصاص نداشته، بلکه روز مقابله مستضعفان با مستکبران و روز مقابله ملتهای مسلمان در برابر ابرقدرتها به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
در بخش دیگری این این بیانیه تصریح شده است: از منظر آن پیر سفر کرده، قدس روز احیای اسلام است، روزی که باید به همه ابرقدرتها هشدار داد که دست از سر مستضعفان بردارند.
در ادامه این بیانیه آمده است: خوشبختانه امروز مسلمانان با آگاهی از جنایتهای صهیونیستهای غاصب در اقصی نقاط فلسطین به ویژه غزه و اقدامات وحشیانه این رژیم در مواجهه با مسلمانان مظلوم جنوب لبنان و فتنه انگیزیهای پی درپی در منطقه از قبیل ترور و تهدید و ... بیدارتر از گذشته به اهمیت تاکیدات امام خمینی(ره) درباره روز قدس پی بردهاند و به همین سبب است که راهپیمایی این روز الهی هر سال پرشورتر و حماسیتر از قبل برگزار میشود.
در بخش پایانی این بیانیه تأکید شده است: جهادگران جهاددانشگاهی ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی(ره)، در راستای وظیفه اسلامی انقلابی خود با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنهای، در میان سیلخروشان راهپیمایان روز قدس حضور یافته و از همه اقشار ملت شریف و مسلمان ایران برای شرکت در راهپیمایی بزرگ این روز دعوت به عمل میآورند و اعلام میکنند که هرگز از آرمان آزادی قدس شریف و نابودی غده سرطانی منطقه یعنی صهیونیستهای غاصب، دست نخواهند کشید
قم - خبرگزاری مهر: جهاد دانشگاهی واحد قم در بیانیهای با اعلام حمایت از مردم فلسطین و اعلام آمادگی برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس تأکید کرد: مسلمانان هرگز از آرمان آزادی قدس شریف و نابودی غده سرطانی منطقه یعنی صهیونیستهای غاصب، دست نخواهند کشید.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در بیانیه جهاد دانشگاهی قم که به مناسبت روز قدس صادر شد، آمده است: بیتردید روز قدس به عنوان میراث بزرگ معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم مسلمان و رنجدیده فلسطین در برابر رژیم غاصب و منحوس صهیونیستی، امروز به یک حرکت جهانی ضدصهیونیستی و استکبارستیزی تبدیل شده و زمینهساز آغاز فصلی جدید و بینظیر در قیام مسلمانان سراسر جهان علیه ظالمان شده است.
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