تماشاگران ایرانی در دیدار مقابل آمریکا وفاداری به کشورشان را ثابت کردند

محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور شورانگیز تماشاگران ایرانی دیدار دو تیم ایران و آمریکا و تشویق تیم ملی کشورمان از سوی آنها واقعا جالب توجه بود. به خصوص اینکه جمعیت آنها زیاد بود.

وی با بیان اینکه ایرانیانی که برای تماشای مسابقات قهرمانی جهان به ترکیه سفر کرد‎ند و همچینن ایرانیان مقیم استانبول با در دست داشتن پرچم کشورمان و فریاد بلند ایران - ایران تیم ملی را تشویق می‎ردند، یادآور شد: جالب‌تر اینجا بود که جمعیت قابل توجهی از اتباع ترک هم تماشاگران ایرانی را در تشویق تیم ملی کشورمان همراهی می‎کردند.

سرکنسول ایران در استانبول گفت: در مجموع فضایی در سالن بسکتبال ابدی ایپکچی استانبول ایجاد شده بود که در آن صدایی جز ایران - ایران شنیده نمی‌شد.

محمود حیدری، سرکنسول ایران دراستانبول

حیدری که همراه با خانواده دیدار تیم ملی بسکتبال مقابل آمریکا را از نزدیک تماشا کرد، گفت: خبرنگاران سوالات زیادی در مورد سیاسی بودن این بازی مطرح می‏کردند در پاسخ به همه آنها تاکید کردم که ورزش و مسابقات ورزشی به هیچ عنوان سیاسی نیستند.

وی تاکید کرد: با این همه، این غیر قابل انکار است که تماشاگران و به خصوص ایرانیان مقیم استانبول به تیم ملی کشورشان علاقمند بودند و مقابل چشم آمریکا وفاداری خود به ایران را نشان داده و آن را ثابت کردند.

سرکنسول ایران در استانبول در پایان گفتگو با خبرنگار مهر دوباره تصریح کرد: جمعیت زیاد تماشاگران که در سنین مختلف و با ظواهر متفاوت به سالن آمده بودند و یکپارچه تیم ملی ایران را تشویق می‎کردند، بسیار جالب توجه بود.

نمایی از حضور تماشاگران ایرانی در دیدار تیم‎های ایران و آمریکا - استانبول

دیدار تیم‎های ملی بسکتبال ایران و آمریکا از گروه B مسابقات 2010 قهرمانی مردان چهان چهارشنبه شب با شکست 51 بر 88 نماینده کشورمان به پایان رسید.