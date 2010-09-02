توزیع دو بازی رایانه ای جدید ایرانی در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، دو بازی رایانه ای با عناوین "لانه شیطان 2" (Devil Den) و "حمله به کاروان آزادی"(Freedom convoy) در آستانه روز قدس طی مراسمی با حضور معاون فرهنگی سپاه، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان و رئیس سازمان بسیج دانش آموزی رونمایی شد.

این دو بازی رایانه ای با استفاده از Motion capture شخصیت ها و صحنه ها به واقعیت نزدیک شده است. بازی رایانه ای حمله به کاروان آزادی ظرف 26 روز طراحی و تولید شده است.

این دو بازی رایانه ای که از سوی بسیج دانش آموزی طراحی و تولید شده است فردا جمعه همزمان با راهپیمایی روز قدس در دو نقطه میدان ولیعصر و خیایان فلسطین توزیع می شود.