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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

دو بازی رایانه ای رونمایی شد /

توزیع دو بازی رایانه ای جدید ایرانی در راهپیمایی روز قدس

توزیع دو بازی رایانه ای جدید ایرانی در راهپیمایی روز قدس

دو بازی "لانه شیطان" و "حمله به کاروان آزادی" در آستانه روز قدس رونمایی شد و قرار است فردا جمعه همزمان با راهپیمایی روز قدس توزیع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دو بازی رایانه ای با عناوین "لانه شیطان 2" (Devil Den) و "حمله به کاروان آزادی"(Freedom convoy) در آستانه روز قدس طی مراسمی با حضور معاون فرهنگی سپاه، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان و رئیس سازمان بسیج دانش آموزی رونمایی شد.

این دو بازی رایانه ای با استفاده از  Motion capture شخصیت ها و صحنه ها به واقعیت نزدیک شده است. بازی رایانه ای حمله به کاروان آزادی ظرف 26 روز طراحی و تولید شده است.

این دو بازی رایانه ای که از سوی بسیج دانش آموزی طراحی و تولید شده است فردا جمعه همزمان با راهپیمایی روز قدس در دو نقطه میدان ولیعصر و خیایان فلسطین توزیع می شود. 

کد مطلب 1144386

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