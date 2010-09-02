رهاسازی انواع بچه ماهی در گلستان 57 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست این اداره کل افزود: در جهت بازسازی ذخائر دریای خزر و تثبیت اشتغال صیادان 105 میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی شامل کپور، سفید و کلمه در دریای خزر رهاسازی شد.

وی اظهار داشت: در سال جاری با توجه به ابلاغ برنامه از سوی شیلات ایران قرار بود 60 میلیون قطعه انواع ماهیان استخوانی کلمه، کپور، سفید از مراکز تکثیر استان تولید و رهاسازی شود ولی در سال "همت مضاعف و کار مضاعف" باتوجه به شرایط آبی مناسب، مساعدت تعاونی های پره و اتحادیه صیادی استان، معاونت صید و صیادی و تلاش رؤسای مراکز و همکاران این رقم افزایش یافت و تعداد 105 میلیون قطعه بچه ماهی رهاسازی صورت گرفت که 57 درصد رشد را نشان می دهد.

وی گفت: این میزان رهاسازی ضمن افزایش 1.5 برابری نسبت به برنامه ابلاغی از سوی شیلات ایران 25 درصد کل بازسازی ذخائر ماهیان استخوانی دریای خزر را نیز شامل می شود.

مدیرکل شیلات گلستان بازسازی ذخائر را از وظایف مهم شیلات در بحث حاکمیتی برشمرد و گفت: شیلات برای بازسازی ذخائر دریای خزر با احداث مراکز تکثیر در استان، اقدام به انتقال مولد از دریا و تکثیر مصنوعی و نیمه طبیعی آن کرده است.

پاسندی افزود: مولدین ماهیان استخوانی دریای خزر برای زاد و ولد خود، همه ساله از اسفند ماه وارد رودخانه منتهی به دریا می شوند پس از تخم ریزی و تولید لارو و بچه ماهی، مولدین و بچه ماهیان به دریا بر می گردند اما به علت شرایط نامناسب رودخانه ها امکان حضور مولدین ماهیان در رودخانه ها میسر نیست و به همین دلیل شیلات با انتقال مولد از دریا اقدام به تکثیر مصنوعی و نیمه طبیعی می کند.

وی اظهار داشت: در سال جاری از 20 هزار و 236 قطعه انواع مولد شامل نوزده هزار قطعه مولد دریایی و پرورشی ماهی کلمه، 960 قطعه مولد کپور و 276 قطعه مولد سفید برای تولید لارو در مراکز تکثیر استفاده شده است.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: از 19هزار قطعه ماهی مولد کلمه دریایی و پرورشی تعداد 120 میلیون قطعه لارو تکثیر شد که از این تعداد لارو 42 میلیون قطعه بچه ماهی یک تا دو گرمی پرورش و به دریا رهاسازی شد.که این رقم در سال 88 تعداد 34 میلیون قطعه بود و 20 درصد درصد افزایش را در سال 89 نشان می دهد.

وی بیان داشت: برای اولین بار در استان از 276 قطعه مولد سفید صید شده و تخم کشی از آنها حدود 23 میلیون لارو تولید شد این در حالی است که در سال قبل لارو ماهی سفید از مراکز تکثیر استان مازندران وارد استان می شد.

وی افزود: امسال علاوه بر تولید لارو سفید در مراکز تکثیر استان که با تلاش های کارشناسان شیلات انجام شد، تعداد 27 میلیون لارو هم از کارگاه تکثیر شهید رجایی مازندران تهیه شد که در مجموع 40 میلیون قطعه بچه ماهی سفید با وزن یک تا دو گرمی پرورش و به دریا رها سازی شد.

پاسندی در خصوص ماهی کپور گفت: 960 مولد ماهی کپور که به مراکز تکثیر منتقل شد با توجه به وزن بسیار بالای مولدین که 3- 2.5 کیلوگرم برخوردار بودند و شرایط مطلوب داشتند توانستیم تعداد 48میلیون قطعه لارو به صورت نیمه طبیعی و مصنوعی تولید کنیم.

پاسندی تعداد مولدین کپور مورد استفاده را نسبت به سال قبل کمتر اعلام کرد و افزود: مولدین کپور امسال از نظر وزن شرایط بهتری نسبت به سال گذشته داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 23 میلیون قطعه بچه ماهی کپور دو تا سه گرمی تولید، پرورش و به دریا رهاسازی شد که این رقم نسبت به سال گذشته که 16 میلیون قطعه بود حدود 50 درصد افزایش تولید ماهی کپور را نشان می دهد.

پاسندی گفت: برای رسیدن به تولید 105 میلیون قطعه بچه ماهی، در مجموع 56 استخر به مساحت 112 هکتار در سه مرکز تکثیر استان به کار گرفته شد.

وی افزود: در مرکز کلمه سیجوال بندر ترکمن 68 هکتار، مرکز سد وشمگیر 40 هکتار و در مرکز شهید مرجانی آق قلا چهار هکتار از کل استخرهای مرکز پس از رهاسازی ماهیان خاویاری بکارگیری شد.

مدیرکل شیلات گلستان در پایان گفت: شیلات گلستان آمادگی دارد که بخش تکثیر و پرورش و رهاسازی ماهیان استخوانی را در استان به تشکلهای صیادان پره که بهره بردار اصلی دریا هستند واگذار کند که این امر می تواند در افزایش راندمان تولید و رهاسازی نقش به سزایی داشته باشد.