55 واحد تعاونی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

سیف الله جشن ساز در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: امسال رشد فعالیت تعاونی ها در زمینه خدمات کشاورزی و صنعتی نسبت به سال گذشته 75 درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: طی سالهای 85 تا 89 از محل کمکهای فنی، اعتباری واعتبارات بدون سپرده گذاری و منابع داخلی به 87 شرکت تعاونی تحت پوشش این اداره کل تسهیلاتی معادل 45 میلیارد و733 میلیون ریال پرداخت شده است.

وی اعطای تسهیلات و حمایت 500 میلیارد ریالی دولت به متقاضیان ایجاد تعاونی را فرصتی برای شکوفایی و توسعه اقتصادی مردم استان عنوان کرد و گفت: اداره کل تعاون استان آمادگی کامل را برای مشاوره و کمک به متقاضیان ایجاد واحدهای تعاونی در استان دارد.

جشن ساز همچنین بیان کرد: امکان ایجاد واحدهای تعاونی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی و زمینه سرمایه گذاری در این خصوص نیز فراهم شده است.

وی افتتاح وکلنگ زنی شرکتهای تعاونی، دیدار تعاونگران و کارکنان تعاون با ائمه جمعه و جماعات و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری همایشها و همچنین تقدیر از تعاونیهای برتر استان را ازجمله برنامه های هفته تعاون عنوان کرد.

سیزدهم تا نوزدهم شهریور ماه هر سال به نام هفته تعاون نامگذاری شده است.