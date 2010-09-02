  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

در هفته تعاون؛

55 واحد تعاونی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون کهگیلویه و بویراحمد گفت: در هفته تعاون 55 واحد تعاونی در این استان به بهره برداری می رسد.

سیف الله جشن ساز در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: امسال رشد فعالیت تعاونی ها در زمینه خدمات کشاورزی و صنعتی نسبت به سال گذشته 75 درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: طی سالهای 85 تا 89 از محل کمکهای فنی، اعتباری واعتبارات بدون سپرده گذاری و منابع داخلی به 87 شرکت تعاونی تحت پوشش این اداره کل تسهیلاتی معادل 45 میلیارد و733 میلیون ریال پرداخت شده است.

وی اعطای تسهیلات و حمایت 500 میلیارد ریالی دولت به متقاضیان ایجاد تعاونی را فرصتی برای شکوفایی و توسعه اقتصادی مردم استان عنوان کرد و گفت: اداره کل تعاون استان آمادگی کامل را برای مشاوره و کمک به متقاضیان ایجاد واحدهای تعاونی در استان دارد.

جشن ساز همچنین بیان کرد: امکان ایجاد واحدهای تعاونی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی و زمینه سرمایه گذاری در این خصوص نیز فراهم شده است.

وی افتتاح وکلنگ زنی شرکتهای تعاونی، دیدار تعاونگران و کارکنان تعاون با ائمه جمعه و جماعات و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری همایشها و همچنین تقدیر از تعاونیهای برتر استان را ازجمله برنامه های هفته تعاون عنوان کرد.

سیزدهم تا نوزدهم شهریور ماه هر سال به نام هفته تعاون نامگذاری شده است.

کد مطلب 1144388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها