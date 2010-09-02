استان بوشهر 34 روحانی شهید تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت ‌الاسلام سید مهدی موسوی‌ نژاد ظهر پنجشنبه در جمع طلاب استان افزود: در حال حاضر 64 روحانی رزمنده که از این تعداد 18 روحانی جانباز هستند در استان بوشهر شناسایی شده است.

وی با اشاره به برگزاری نخستین یادواره شهدای روحانی استان بوشهر در سال 84، اظهار داشت: برای برگزاری یادواره شهدای روحانی در سال جاری برنامه ‌ریزی ‌های متعددی انجام شده و تلاش می ‌کنیم آثار مختلف شهدای روحانی در بخش‌ های مختلف را جمع ‌آوری کنیم .

مسئول اجرایی ستاد یادواره شهدای روحانی استان بوشهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه آثار شهدای روحانی استان بوشهر همزمان با برگزاری یادواره، اضافه کرد: تجلیل از روحانیون رزمنده، جانباز و ایثارگر در شهرستانهای استان از برنامه ‌های مهم در دستور کار است .

وی با تاکید بر تشکیل ستاد یادواره شهدای روحانی با حضور فرمانداران در شهرستانهای استان، گفت: تجلیل از رزمندگان روحانی، ایثارگر و سرکشی از خانواده ‌های روحانی و شهید در دستور کار است .

موسوی ‌نژاد از تهیه شناسنامه برای شهدای روحانی استان بوشهر خبر داد و یادآور شد: تهیه فیلم مستند از زندگی شهدای روحانی شاخص، زیارت قبور شهدای روحانی، نامگذاری یکی از خیابان ‌های اصلی شهر به نام شهدای روحانی و تهیه تندیسی از شهدای روحانی در شهرها از جمله برنامه ‌های ستاد یادواره شهدای روحانی استان بوشهر است.