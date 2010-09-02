راهپیمایی روز قدس در یرموک دمشق با سخنرانی احمدجبریل و مقام ایرانی

حجت الاسلام سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نشست سازش بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: فشار برخی کشورهای عربی و نیز امریکا بر ابومازن او را مجبور کرد که به مذاکرات مستقیم تن دهد .

مشاور رئیس جمهور افزود: یقینا مسائل داخلی و منطقه ای امریکا انگیزه اصلی این فشار ها بوده چراکه انتخابات کنگره در پیش است و بی خاصیتی وعده های اوباما سبب شده امریکا فشار مضاعفی به ابومازن بیاورد و از سوی دیگر ما یقین داریم که این مذاکرات بی خاصیت است چون نمایندگان واقعی فلسطینی ها و خود مردم فلسطین با این مذاکرات مخالفند ، این مذاکرات از پیش سقط شده است و نتیجه ای نخواهد داشت.

وی یادآور شد : در رابطه با توقف شهرک سازی در کرانه غربی و قدس شرقی که حداقل شرط ابومازن بود نه تنها رژیم صهیونیستی زیر بار آین خواسته نرفت بلکه نتانیاهو اعلام کرد عملیات شهرک سازی را سر خواهد گرفت و این دهن کجی مستقیم و آشکار به این مذاکرات تشریفاتی است.

رئیس کمیته حمایت و پشتیبانی از فلسطین با بیان اینکه هیچ ضمانتی برای مذاکرات وجود ندارد گفت : این از برکات مقاومت و پیروزی انقلاب اسلامی است که بعد از بیش از 60سال که همه دنیا دست به دست هم دادند تا اسرائیل را به عنوان نطفه مشروع جا بیاندازند و نتوانسته اند به این هدف دست یابند و همچنان این رژیم به عنوان نطفه نامشروع و غیرقانونی در منطقه نمایان است.

سفیر ایران در دمشق تاکید کرد: اسرائیلی ها و امریکایی ها دست و پا میزنند تا حداقل از یک جهتی که مقبولیت مردمی و جایگاه مردمی دارد آنها را به رسمیت بشناسند ، این مذاکرات بدون شک در خدمت منافع اسرائیل است و هیچ وقت نباید فراموش کنیم مهمترین و بارزترین خصلت صهیونیست ها پیمان شکنی است .

موسوی خاطرنشان کرد: این مذاکرات حداقل فایده ای که برای اسرائیل خواهد داشت وقت کشی است، بدانیم که قضیه فلسطین تنها متعلق به فلسطینی ها نیست و این موضوع یک قضیه عربی انسانی و جهانی است قدس قبله اول مسلمانان و محل معراج پیامبر اسلام است و همه آزادگان جهان که این موضوع به آن ها ربط دارد موضعگیری و دیدگاهشان در اتخاذ تصمیم موثر است .



وی با اشاره به اینکه وعده الهی را هیچ گاه نباید فراموش کنیم، ادامه داد: مذاکره کنندگان این را نباید فراموش کنند که امروز اسرائیل در وضعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته و اختلافات داخلی بین حاکمیت اسرائیل و ارتش و نیروهای امنیتی این رژیم به حد اعلای خود رسیده و باید توجه کرد هرگاه اسرائیل تن به مذاکره داده باید دنبال ضعفش بگردیم چون این رژیم تا ضعیف نشود وارد مذاکره نمی شود و این مذاکرات ضعف اسرائیل را نشان می دهد .

سفیر ایران در سوریه گفت: البته این رژیم در حال ضف نیز دنبال امتیاز گیری است ، امروز مقاومت بهترین ایام خود را می گذراند و مقاومت امروز از قدرت بسیار بالایی برخوردار است.

موسوی با اشاره به مواضع گروه های فلسطینی در مخالفت با مذاکرات سازش گفت: آخرین نشستی که با گروه های فلسطینی داشته ایم این گروه ها ضمن استقبال از راهپیمایی روز قدس اعلام کردند که همه باشکوه تر از سال های گذشته در این مراسم شرکت می کنند و فردا در منطقه یرموک دمشق که منطقه فلسطینی هاست راهپیمایی با شکوهی برگزار خواهد شد .

وی در پایان خبر داد که سخنران این مراسم احمد جبرائیل از رهبران گروه های فلسطینی و یک شخصیت ایرانی خواهند بود.