به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا جوانمردی قبل از ظهر پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی که به مناسبت هفته تعاون در ساختمان این اداره کل برگزار شد اظهار داشت: بحث ساخت مسکن تنها به ساخت بدنه ساختمان محدود نمیشود بلکه زیر ساختهایی از قبیل آب، برق، فاضلاب و حتی مسجد، مدرسه و واحدهای درمانی را نیز شامل میشود که متأسفانه هنوز این زیرساختها برای620 واحد مسکونی که در هفته تعاون آماده بهره برداری هستند آماده نشده است.
وی افزود: ساخت این زیرساختها به سه شکل ملی، استانی و سازمانی انجام میشود که در این زمینه 95 میلیارد ریال سهم استان قم از اعتبارات ملی تأمین شده است و شش میلیارد تومان از آن برای اداره آب و فاضلاب و سه میلیارد تومان برای اداره برق است و جا دارد این دستگاهها هر چه سریعتر این مسئله را پیگیری کنند.
نقدینگی مهمترین مشکل تعاونیهای استان
مدیر کل تعاون استان قم تعداد تعاونیهای ثبت شده در این ادراه کل را هزار و970 نفر اعلام کرد و گفت: این تعاونیها 15 هزار و 253 نفر را مشغول به کار کردهاند اما بر اساس بررسیهای انجام شده تا پایان اسفند 88، 400 مورد از این تعاونیها غیر فعال بودهاند.
وی مشکل اصلی این واحدها را نبود نقدینگی اعلام کرد و گفت: 40 در صد این تعاونیها به دلیل کمبود نقدینگی فعالیت خود را متوقف کردهاند که سعی شده است مشکلات آنها هر چه زودتر برطرف شود.
جوانمردی در رابطه با نوع فعالیت این تعاونیها ابراز داشت: تعاونیهای مسکن 28 در صد کل تعاونیها را شامل میشوند و بعد از آنها تعاونیهای بخش صنعت و معدن با 20 درصد، کشاورزی با 19 درصد و خدمات با 18 درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
تقدیر از 14 تعاونی برتر
وی در رابطه با برنامههای این اداره کل در هفته تعاون به حضور همه مدیران وزارت تعاون در همایشی با حضور رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: روز یکشنبه 14 شهریورماه همایش اشتغال، تعاون و کارآفرینی با حضور معاون وزیر تعاون و مسئولین استانی برگزار میشود و در این همایش از 14 تعاونی برتر استان تجلیل خواهد شد.
جوانمردی ابراز ادامه داد: روز دوشنبه نیز در نشست استاندار و مدیران تعاونیها مشکلات تعاونگران مطرح و تصمیمات لازم جهت رفع این موانع اتخاذ خواهد شد.
وی در رابطه با دیگر برنامههای هفته تعاون در قم نیز خاطر نشان کرد: در این روز 10 طرح مربوط به بخش تعاون به طور همزمان در کارخانه گرانول، معصوم تولید کننده کیسههای خون و دیگر محصولات مربوطه افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
جوانمردی در رابطه با این 10 پروژه اظهار داشت: این پروژهها با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان، زمینه اشتغال 441 نفر را فراهم میکنند.
وی همچنین در خصوص پروژههایی که در هفته تعاون افتتاح میشوند ابراز داشت: شرکت تعاونی گرانول معصوم با سرمایه 650 میلیون تومان اشتغال 25 نفر را به همراه خواهد داشت و شرکت نیک نقش قم نیز با ظرفیت تولید سالانه 200 تخته فرش موجب اشتغال 20 نفر خواهد شد.
جوانمردی با بیان این که شرکت صدرا نئوپان در فاز اول خود 5 نفر را به کار خواهد گرفت و برای ساخت این فاز 300 میلیون تومان هزینه شده است تصریح کرد: برای ساخت فاز دوم به 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی ظرفیت تولید شرکت کیت سازی ابزار یاران نوین، دیگر پروژه آماده بهره برداری در هفته تعاون گفت: این شرکت توانایی تولید 150 هزار کیت را در سال دارد و برای ساخت آن 400 میلیون تومان سرمایهگذاری شده است.
جوانمردی در رابطه با پروژههای مسکن نیز گفت: در این هفته 620 واحد مسکونی متعلق به تعاونیهای آموزش و پرورش و 16 واحد نیز مربوط به تعاونی راه آهن افتتاح خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان قم با اشاره به افتتاح 620 واحد مسکونی ساخته شده توسط تعاونیهای مربوط به فرهنگیان و راه آهن در قم در هفته تعاون گفت: متأسفانه هنوز زیرساختهای لازم جهت بهرهبرداری کامل از این پروژهها ایجاد نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا جوانمردی قبل از ظهر پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی که به مناسبت هفته تعاون در ساختمان این اداره کل برگزار شد اظهار داشت: بحث ساخت مسکن تنها به ساخت بدنه ساختمان محدود نمیشود بلکه زیر ساختهایی از قبیل آب، برق، فاضلاب و حتی مسجد، مدرسه و واحدهای درمانی را نیز شامل میشود که متأسفانه هنوز این زیرساختها برای620 واحد مسکونی که در هفته تعاون آماده بهره برداری هستند آماده نشده است.
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