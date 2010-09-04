55 درصد انرژِی صرف صنعت و کشاورزی می شود

سید زمان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: منطقه جنوب شرق استان تهران، منطقه ای صنعتی و کشاورزی است که دامداری و پرورش گل و گیاه نیز در این منطقه فراوان است.

وی تأکید کرد: مصرف انرژی بخش صنعتی و کشاورزی از میانگین مصرف انرژی کل این منطقه بالاتر است.

این مسئول افزود: این منطقه دائم در حال رشد است و به همین دلیل، سالی 5.5 درصد انرژِی دارد که لزوم ایجاد تأسیسات جدید را یادآور می شود.

شش درصد انرژی کل استان تهران در جنوب شرق استان مصرف می شود

وی خاطرنشان کرد: شش درصد انرژی کل استان تهران در جنوب شرق استان مصرف می شود که همین امر، لزوم پاسخگویی به رشد انرژی سالیانه را تأکید می کند.

مدیرعامل برق منطقه ای تهران که شامل استانهای تهران، البرز و قم است، در خصوص پروژه های افتتاحی برق در شهرستان ورامین اظهار داشت: چهار پروژه مهم برق رسانی توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان ایران به بهره برداری رسید که نقش ارزنده ای در خدمات رسانی به مردم دارد.

حسینی افزود: سوئیچ گیر 20 کیلو ولت ورامین، پست فوق توزیع پیشوای ورامین و خط 62 کیلو ولت تغذیه کننده پست پیشوا از پست 400 کیلو ولت ورامین، پست سیار 63.20کیلو ولت داوودآباد و خازن گذاری در پست 63.20کیلو ولت پاکدشت با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال افتتاح شد.

وی تأکید کرد: این مبلغ صرف تأمین تأسیسات فشار قوی شده و 40 میلیارد ریال نیز توسط شرکت توزیع برق نواحی تهران، سرمایه گذاری شده است.

کشور در زمینه برق تا 95 درصد به خودکفایی رسیده است

مدیرعامل برق منطقه ای تهران با اشاره به خودکفایی کامل در زمینه برق گفت: تا سال 1357 در بخش برق 95 درصد وابسته بودیم و اکنون کشور ما به 95 درصد خودکفایی رسیده است.

وی افزود: پست فوق توزیع پیشوای ورامین صد در صد تولید داخلی است که باعث افتخار کارشناسان و تکنسین های ایرانی است.

حسینی تأکید کرد: در حال حاضر ضریب نفوذ برق در کشور ما صد در صد است و جشن خودکفایی برق نیز چندی پیش برگزار شد تا همه مردم شهرها و روستاها از نعمت برق برخوردار شوند.

وی افزود: این در حالیست که تنها 70 درصد مردم دنیا از انرژی برق استفاده می کنند و کشور جمهوری اسلامی ایران بین 40 کشور صنعتی دنیا رتبه هفدهم را در این زمینه در اختیار دارد.

مدیرعامل برق منطقه ای استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: در میان کشورهای همسایه، از نظر شاخصهای برق دارای رتبه اول هستیم و ایران حتی به کشورهای همسایه اش برق صادر می کند.