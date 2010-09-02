اشغالگران 8 جوان فلسطینی را در کرانه باختری ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، تعداد زیادی از نظامیان رژیم اشغالگر قدس با یورش به شهرهای رام الله، الخلیل و بیت لحم دست به بازرسی گسترده در منازل فلسطینی ها در این مناطق زدند.



نظامیان رژیم اشغالگر قدس در یورش به خانه های فلسطینیان، اسباب و اثاثیه آنها را هم از اقدامات تجاوزکارانه خود بی نصیب نگذاشتند.



صهیونیستهای متجاوز که در این یورش از سگهای پلیسی آموزش دیده استفاده می کردند، با ربودن هشت جوان فلسطینی، آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند.