50 درصد مدارس ورامین باید تخریب و بازسازی شوند

سید مجتبی عرب عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: 110 ساختمان در آموزش و پرورش ورامین وجود دارد که نزدیک 30 مدرسه، وضعیت فرسوده و کهنه ای دارند.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین مدرسه مرکز شهر نیز برای تخریب و بازسازی تخلیه شده تا گامی اساسی در این امر برداشته شود.

این مسئول با اشاره به جمعیت 110 هزار نفری دانش آموز شهرستان و 45 هزار نفری شهر ورامین گفت: سال گذشته که جشنواره خیرین مدرسه ساز در شهرستان برگزار شد، آنها هفت میلیارد تومان تعهد دادند.

وی با تأکید بر حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان در مراسم افتتاح دبیرستان فضیلت شاهد ورامین افزود: این مدرسه یکی از بزرگترین پروژه های آموزشی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان ورامین است که حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه در بر داشته است.

عرب عامری تأکید کرد: این دبیرستان که توسط اداره کل نوسازی مدارس استان تهران احداث شده، مبتنی بر استانداردهای جدید نوسازی بوده و در برابر زلزله، مقاوم است.

وی افزود: این مدرسه طبق سیاستهای دولت نهم و دهم در منطقه محروم و حاشیه شهر احداث شده و زمان پروژه نیز دو سال بوده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ورامین در خصوص مختصات این دبیرستان که در هفته دولت افتتاح شد، اظهار داشت: این مدرسه 20 کلاسه، در زمینی به مساحت سه هزار و 593 مترمربع، با 9 باب اتاق اداری، شش باب سالن و آزمایشگاه و کتابخانه ای به متراژ 86 مترمربع احداث شده است.

وی متراژ اصلی ساختمان را دو هزار و 801 مترمربع و متراژ کل زیربنا را سه هزار و 18 مترمربع عنوان کرد و افزود: پروژه های متعدد دیگری در دستور کار قرار دارد که در زمینی به وسعت 45 هزار مترمربع در حال احداث است.

عرب عامری در پایان خواستار همیاری و همکاری بیشتر دولت و خیرین مدرسه ساز شد و تأکید کرد: به طور حتم با افزایش این همیاریها، محیط تحصیلی دانش آموزان ورامینی به سرعت سامان گرفته و بازدهی بیشتری مشاهده خواهد شد.