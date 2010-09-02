آخرین حریف ایران تیم بیستم جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان در شرایطی برای برگزاری این دیدار در سالن ابدی ایپکچی استانبول به میدان میرود که امید زیادی برای صعود از گروه خود و حضور در مرحله دوم مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی مردان جهان ندارد.
در واقع شاگردان وسلین ماتیچ که در ردهبندی جهانی یک پله پائینتر قرار دارند باید بتوانند حریف امشب خود را با اختلاف شکست داده و با صعود به رده چهارم شرایط حضور در مرحله دوم مسابقات را برای خود فراهم کند. البته جابه جایی تیم ملی ایران درجدول رده بندی گروه B به موقعیت دوتیم برزیل و کرواسی و دیدار امشب این دو تیم هم بستگی دارد.
تیم ملی بسکتبال ایران در شرایطی مقابل اسلوونی قرار میگیرد که از چهار دیدار گذشته خود تنها موفق به شکست تونس شده و نتیجه دیدار برابر کرواسی، برزیل و آمریکا را هم واگذار کرده است. اما بازیکنان اسلوونی به جز آمریکا درمصاف با دیگر حریفانشان صاحبان برتری شدهاند. ضمن اینکه ایران و اسلوونی یک ماه پیش نیز مقابل هم قرار گرفتند.
دیدار دو تیم ایران و اسلوونی مردادماه گذشته در جریان مسابقات جام استانکوویچ چین در شهر "لیوژو" برگزار شد. شاگردان ماتیچ در آن بازی با نتیجه 74 بر 107 متحمل شکست شدند. و حالا پس از گذشت یک ماه این دو تیم مجددا به مصاف هم میروند. این دیدار ساعت 20:30 امشب در سالن ابدی ایپکچی استانبول برگزار میشود.
اسلوونی رنکینگ 20 جهان را در اختیار دارد در حالیکه تیم ملی ایران در رده 21 قرار گرفته است.
مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان با انجام این بازی و 11 دیدار دیگر امروز پنجشنبه به پایان میرسد. مرحله دوم این رقابتها از روز شنبه (13 شهریورماه) با حضور 4 تیم برتر هر یک از گروههای مقدماتی پیگیری خواهد شد.
مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی مردان جهان تا 21 شهریورماه ادامه دارد. تیم نخست این رقابتها سهمیه حضور در بازیهای المپیک 2012 لندن را به دست میآورد.
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