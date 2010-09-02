آخرین حریف ایران تیم بیستم جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان در شرایطی برای برگزاری این دیدار در سالن ابدی ایپکچی استانبول به میدان می‎رود که امید زیادی برای صعود از گروه خود و حضور در مرحله دوم مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی مردان جهان ندارد.

در واقع شاگردان وسلین ماتیچ که در رده‎بندی جهانی یک پله پائین‎تر قرار دارند باید بتوانند حریف امشب خود را با اختلاف شکست داده و با صعود به رده چهارم شرایط حضور در مرحله دوم مسابقات را برای خود فراهم کند. البته جابه جایی تیم ملی ایران درجدول رده بندی گروه B به موقعیت دوتیم برزیل و کرواسی و دیدار امشب این دو تیم هم بستگی دارد.

تیم ملی بسکتبال ایران در شرایطی مقابل اسلوونی قرار می‎گیرد که از چهار دیدار گذشته خود تنها موفق به شکست تونس شده و نتیجه دیدار برابر کرواسی، برزیل و آمریکا را هم واگذار کرده است. اما بازیکنان اسلوونی به جز آمریکا درمصاف با دیگر حریفان‌شان صاحبان برتری شده‎اند. ضمن اینکه ایران و اسلوونی یک ماه پیش نیز مقابل هم قرار گرفتند.

دیدار دو تیم ایران و اسلوونی مردادماه گذشته در جریان مسابقات جام استانکوویچ چین در شهر "لیوژو" برگزار شد. شاگردان ماتیچ در آن بازی با نتیجه 74 بر 107 متحمل شکست شدند. و حالا پس از گذشت یک ماه این دو تیم مجددا به مصاف هم می‌روند. این دیدار ساعت 20:30 امشب در سالن ابدی ایپکچی استانبول برگزار می‎شود.

اسلوونی رنکینگ 20 جهان را در اختیار دارد در حالیکه تیم ملی ایران در رده 21 قرار گرفته است.

مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان با انجام این بازی و 11 دیدار دیگر امروز پنجشنبه به پایان می‎رسد. مرحله دوم این رقابت‌ها از روز شنبه (13 شهریورماه) با حضور 4 تیم برتر هر یک از گروه‎های مقدماتی پیگیری خواهد شد.

مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی مردان جهان تا 21 شهریورماه ادامه دارد. تیم نخست این رقابت‎ها سهمیه حضور در بازی‌های المپیک 2012 لندن را به دست می‎آورد.