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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۶

وزیر دفاع کویت:

کویت سکوی حمله به دیگر کشورها نخواهد بود

کویت سکوی حمله به دیگر کشورها نخواهد بود

وزیر دفاع کویت تاکید کرد: کویت قصد خرید موشک های پاتریوت را از آمریکا دارد اما اجازه استفاده از خاک خود را برای حمله به دیگر کشورها نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شیخ جابر المبارک الصباح" روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: قرارداد خرید موشکهای پاتریوت از آمریکا به ارزش 900 میلیون دلار با هدف تقویت توان ارتش بوده و نباید این مسئله دچار سوء تعبیر شود.

وزیر دفاع کویت تاکید کرد: ما تسلیحات را برای آغاز حملات علیه دیگر کشورها نمی خریم و نمی پذیریم که خاک کشورمان برای حمله به دیگر کشورها استفاده شود.

خاطرنشان می شود آمریکا در چارچوب پروژه ایران هراسی به شدت تلاش می کند کشورهای عربی منطقه را به ایران و به ویژه برنامه هسته ای صلح آمیز آن با طرح ادعاهای واهی بدبین کند تا به این بهانه تجهیزات نظامی و جنگ افزارهای خود را به اعراب منطقه بفروشد.

کد مطلب 1144426

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