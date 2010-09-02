ساماندهی معضلات اجتماعی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر پنج شنبه و در اولین جلسه کمیته احصاء مظاهر فساد فرهنگی و اجتماعی استان کردستان، اظهار داشت: ساماندهی و مقابله با معضلات اجتماعی بدون همکاری و مشارکت خود مردم امکان پذیر نیست و باید زمینه های لازم برای مشارکت گسترده در این حوزه را فراهم نمود.

وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به ریشه یابی و همچنین برخورد اصولی با معضلات اجتماعی و فرهنگی در استان کردستان، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین راه حل ها ریشه یابی علل و عوامل پدید آمدن معضلات اجتماعی است که در این راستا نقش دستگاه ها و سازمانهای متولی بسیار مهم است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در ادامه به تبیین اهداف و رویکردهای جلسات کمیته احصاء مشاهر فساد فرهنگی و اجتماعی پرداخت و گفت: بروز برخی از ناهنجاریها و حریم شکنی های علنی در شهر سنندج موجب نگرانی و دغدغه متدینین و دلسوزان شده و گسترش فساد جامعه را تهدید می کند .

حجت الاسلام صفی یاری افزود: این امر مسئولیت مدیران استان را مضاعف کرده و همگی باید با عزمی راسخ و همتی مضاعف آرایش معنوی و ترویج فضائل اخلاقی در جامعه را مدنظر قرار داده و عرصه را بر کسانی که آگاهانه و ناآگاهانه عفت عمومی جامعه را لکه دار می کنند، تنگ نمایند .

وی همچنین با اظهارتاسف از حرمت شکنی های آشکار و تظاهر علنی به روزه خواری در شهر سنندج خواستار تبادل نظر و ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع این معضل در سال جاری و سال های آینده شد و افزود: شهر سنندج از گذشته های دور تاکنون مرکز علم و عرفان در کشور بوده و بروز پدیده ای این چنین در شان و جایگاه مردم این شهر نیست.