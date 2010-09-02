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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

رحیمی تاکید کرد:

ضرورت تقویت تعزیرات برای مبارزه بیشتر با گرانفروشی

معاون اول رئیس جمهور گفت: گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای و نظارت بر آنها می‌تواند نقش موثری در تثبیت قیمتها و کوتاه کردن دست برخی سودجویان از بازار داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد رضا رحیمی بر ضرورت تقویت سازمان تعزیرات به منظور نظارت بیشتر و برخورد قانونی با گرانفروشان و سودجویان تاکید کرد.

وی در جلسه کارگروه تنظیم بازار با اشاره به دو موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تحریم‌های دشمن، خواستار ساماندهی  بیشتر بازار و تامین و توزیع  کالاهای دارای بیشترین سهم در سبد خانوار، شد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای و نظارت بر آنها میتواند نقش موثری در تثبیت قیمتها و کوتاه کردن دست برخی سواستفاده‌گران از بازار داشته باشد، از وزارت بازرگانی خواست با پیگیری و برنامه ریزی منسجم، این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

در این جلسه بررسی آیین نامه پیشنهادی ستاد بسیج اقتصادی کشور در خصوص توزیع نوبت متفرقه و برگشت کالابرگ مرحله سیزدهم مربوط به سال 1389 مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

کد مطلب 1144428

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